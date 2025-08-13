X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
‘সাইয়ারা’র এই গতি থামাবে কে?

বিনোদন ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০০আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৬
‘সাইয়ারা’ সিনেমায় আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা

বক্স অফিসে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে মোহিত সুরি নির্মিত সিনেমা ‘সাইয়ারা’। যখন বড় বড় তারকাদের সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময়ে দুই নবাগত অভিনেতার এই রোম্যান্টিক সিনেমা দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে এনেছে। আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডার নতুন জুটি নিয়ে তুলকালাম অবস্থা।

যে গতিতে ছুটছে তাতে এর শেষ কোথায় এখনই বলা মুশকিল। তবে অনেকেই মনে করছেন, ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, ১৪ জুলাই মুক্তি পেতে যাওয়া সিনেমা ‘ওয়ার ২’ এবং ‘কুলি’ থামিয়ে দিতে পারে ‘সাইয়ারা’র গতি। ‘সাইয়ারা’ সিনেমায় আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা

মুক্তির ২৬ দিন পর ‘সাইয়ারা’র কালেকশন এখন পর্যন্ত ৩২১.৩৫ কোটি রুপিতে দাঁড়িয়েছে। এটি এরইমধ্যেই বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি রুপি অতিক্রম করেছে। তবে ভারতের বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ‘কুলি’ এবং ‘ওয়ার ২’ সিনেমা হলে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে ‘সাইয়ারা’র দর্শক চাহিদা কমে যাবে।

এ বিষয়ে ভারতীয় সিনেমার বাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ বলেন, “মহাবীর নরসিংহ’ এরইমধ্যে ‘সাইয়ারা’র বক্স অফিসে প্রভাব ফেলেছে। আমার মনে হয়, এই সিনেমাটি হলে আরও বেশ কিছুদিন চলবে। কিন্তু ‘কুলি’ এবং ‘ওয়ার ২’ সিনেমা বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করবে।”

বলা প্রয়োজন, ১৮ জুলাই মুক্তি পেয়েছে ‘সাইয়ারা’। এই সিনেমা মুক্তির এক সপ্তাহ পর, অশ্বিন কুমার পরিচালিত অ্যানিমেটেড পৌরাণিক অ্যাকশন ছবি ‘মহাবতার নরসিঙ্ঘ’ বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করছে। প্রথম সপ্তাহে, ছবিটি ৪৪.৭৫ কোটি রুপি আয় করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে, সংগ্রহ ৭৩.৪ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে, প্রথম সপ্তাহে ‘সাইয়ারা’ বক্স অফিসে ১৭২ কোটি রুপি আয় করেছিলো। দ্বিতীয় সপ্তাহে ছবিটি ১০৭.৭৫ কোটি রুপি আয় করে। এরপর তৃতীয় সপ্তাহে আয় করে ২৮.২৫ কোটি রুপি। অর্থাৎ, তৃতীয় সপ্তাহে আয়ে নাটকীয় পতন ঘটে। 

দুই সপ্তাহ ধরে ‘সাইয়ারা’ বক্স অফিসে অবাধ ব্যবসা করেছে। এমনকি কোনও বড় হিন্দি ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি ‘কুলি’ সিনেমার পোস্টারে রজনীকান্ত আরও বলা প্রয়োজন, লোকেশ কানাগরাজ পরিচালিত সিনেমা ‘কুলি’ দক্ষিণি সুপারস্টার রজনীকান্তের ক্যারিয়ারের ১৭১তম ছবি। এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, উপেন্দ্র, সৌবিন শাহির, সত্যরাজ প্রমুখ। এছাড়া এখানে আমির খান একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ‘ওয়ার ২’ সিনেমার পোস্টারে জুনিয়র এনটিআর ও ঋতিক রোশন অন্যদিকে, ‘ওয়ার ২’ সিনেমাতে ঋত্বিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআরকে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে দেখা যাবে। এই সিনেমায় আরও আছেন কিয়ারা আদভানি। অয়ন মুখার্জি পরিচালিত ‘ওয়ার ২’ হলো ২০১৯ সালের একই নামের ব্লকবাস্টার সিনেমার সিক্যুয়েল।

এখন দেখার বিষয়, ‘কুলি’ এবং ‘ওয়ার ২’-এর আগমনের সাথে সাথে, ‘সাইয়ারা’ কি তার গতি ধরে রাখতে পারে নাকি এর দ্বৈরথ থেমে যায়।

সূত্র: এনডিটিভি

/সিবি/
