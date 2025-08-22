X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান

বিনোদন রিপোর্ট
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৪
‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’-এর পোস্টার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিণত হয়েছেন। কী অভিনয়ে, কী ব্যক্তিত্বে, সবকিছুতেই আগের থেকে ক্ষুরধার শাকিব খান। বর্তমানে তিনি আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সিনেমার কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সময়ও দারুণ কাটাচ্ছেন তিনি। এসব যদিও পুরনো খবর, নতুন খবর হলো, তিনি ঘোষণা করেছেন এক নতুন অধ্যায়ের! এবং এই ঘোষণা দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যা নিয়ে এরইমধ্যে তোলপাড় ঘটে গেছে।

আসলে শাকিব ২২ আগস্ট তার সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’-এর পোস্টার শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘ঘোষণা হলো এক নতুন অধ্যায়ের - শহর চিনবে তার আসল নায়ককে!’

তবে কোন নতুন অধ্যায় ঘোষণা করলেন শাকিব খান কিংবা আসল নায়কই বা কে, এসব খবর জানতে সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে আসছে ঈদুল ফিতর পর্যন্ত। কারণ এ সময়ই মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, দুই হাতে বন্দুক উঁচিয়ে পেছনমুখী শাকিব। সেখানে তার চারপাশ ঘিরে আরও অনেকের হাতে পিস্তল। অনেকটা গ্যাংস্টার লুক বোঝা যাচ্ছে। পোস্টারে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গার নাম যেমন উত্তরা, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, কারওয়ান বাজার, শাঁখারীবাজার, গ্যান্ডারিয়া প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমার পোস্টারে শাকিব খান এদিকে, শাকিবের নতুন সিনেমার পোস্টার দেখে তো তার ভক্তরা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। এক ভক্ত সেখানে মন্তব্য করেছেন, ‘কী দুর্দান্ত পোস্টার।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ওহ মাই গড, কী লুক!’ অন্য আরেকজন লিখেছেন, ‘মাইন্ডব্লোয়িং।‘ একজন আবার লিখেছেন, ‘আমি তো এমন কিছুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।’

জানা গেছে, খুব শিগগির শুরু হবে সিনেমাটির শুটিং। এটাও শোনা যাচ্ছে, এতে শাকিব খানের সঙ্গে দেখা যাবে তিন নায়িকাকে। যদিও নায়িকাদের নাম এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

বলা প্রয়োজন, শাকিব খান তার প্রত্যেক সিনেমাতেই নিজেকে ছাড়িয়ে যান। গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ‘তাণ্ডব’ সিনেমা দিয়ে নিজেকে নিয়ে গেছে অন্য মাত্রায়। সাবিলা নূরের সঙ্গে জুটিবেধে শাকিব আবারও প্রমাণ করেছেন, তিনি একাই একশো।

উল্লেখ্য, ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ পরিচালনা করছেন আবু হায়াত মাহমুদ। প্রযোজনা করছে ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড।

 

/সিবি/
বিষয়:
শাকিব খান
