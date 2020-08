মৃত্যুর পর ‘ব্ল্যাক প্যান্থার’ তারকার রেকর্ড

‘ব্ল্যাক প্যান্থার’ তারকা চ্যাডউইক বোজম্যানের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা সবশেষ টুইটটি বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া টুইট। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত টুইটটিতে ৭০ লাখ লাইক পড়েছে। এছাড়া রিটুইট হয়েছে ৩১ লাখ বার।

২৯ আগস্ট বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ১১ মিনিটে চ্যাডউইক বোজম্যানের টিম টুইটারে জানায়, তিনি আর পৃথিবীতে নেই। খবরটি জানার পর থেকে সদ্যপ্রয়াত অভিনেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জানাচ্ছেন সারাবিশ্বের ভক্ত ও চলচ্চিত্রপ্রেমীরা।

টুইটে বলা হয়, ‘দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা চ্যাডউইক বোজম্যানের প্রয়াণের খবর জানাচ্ছি। ২০১৬ সালে তার শরীরে তৃতীয় পর্যায়ের কোলন ক্যানসার ধরা পড়েছিল। গত চার বছর তিনি এর সঙ্গে লড়াই করেছেন।’

মাইক্রো-ব্লগিং সাইট টুইটারের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে, ‘সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া টুইট। একজন রাজার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। ‘ওয়াকান্ডা ফরএভার’ হ্যাশট্যাগ জুড়ে দিয়েছে টুইটার কর্তৃপক্ষ।

চার বছর কোলন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে গত ২৮ আগস্ট মারা যান চ্যাডউইক বোজম্যান। তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩ বছর। প্রিয় তারকার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত অনুরাগীরা। ফলোয়াররা টুইটারে দুর্দান্ত এই অভিনয়শিল্পীকে স্মরণ করছেন।

জনসমক্ষে কখনও ক্যানসারের কথা জানাননি চ্যাডউইক বোজম্যান। চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকেই বিভিন্ন ছবির শুটিং করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ‘মার্শাল’, স্পাইক লি পরিচালিত ‘ডা ফাইভ ব্লাডস’।

বেসবল খেলোয়াড় জ্যাকি রবিনসনের বায়োপিক ‘ফোরটি টু’তে (২০১৩) অভিনয় করে খ্যাতি পান চ্যাডউইক বোজম্যান। এর পরের বছর আমেরিকান সংগীতশিল্পী জেমস ব্রাউনের বায়োপিক ‘গেট অন আপ’-এ দেখা যায় তাকে।

২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রায়ান কুগলার পরিচালিত ‘ব্ল্যাক প্যান্থার’ দুনিয়াজোড়া খ্যাতি এনে দেয় চ্যাডউইক বোজম্যানের মুঠোয়। ছবিটিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কাল্পনিক আফ্রিকান রাজ্য ওয়াকান্ডার রাজার ভূমিকায় তার অভিনয় বিশ্বজুড়ে কৃষ্ণাঙ্গদের অনুপ্রাণিত করে। তাই অনেকে শোকবার্তায় ‘ওয়াকান্ডা ফরএভার’ হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়েছেন।

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP