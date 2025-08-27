X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
বাগদান সারলেন টেলর সুইফট-ট্র্যাভিস কেলসে

বিনোদন ডেস্ক
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৩আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৬
টেলর সুইফট ও ট্র্যাভিস কেলসে

দুই বছর প্রেম করেছেন আমেরিকান পপ তারকা টেলর সুইফট ও আমেরিকান ফুটবল তারকা ট্র্যাভিস কেলসে। তাদের প্রেম ছিল সকলের জানা। কোনও রাগঢাক রাখেননি তারা। এবার প্রেমকে পূর্ণতা দিতে বাগদান সারলেন টেলর ও কেলসে।

২৬ আগস্ট টেলর ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি একটি আতশবাজির ইমোজিসহ লিখেছেন, ‘তোমার ইংরেজি এবং জিম শিক্ষক বিয়ে করতে চলেছেন।’

কেলসে সুইফটকে যে আংটিটি দিয়েছেন সেটি নিউইয়র্কভিত্তিক জুয়েলারি ব্র্যান্ড আর্টিফেক্স ফাইন জুয়েলারির ডিজাইনার কিনড্রেড লুবেকের হাতে তৈরি।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল) থেকে শুরু করে অসংখ্য সেলিব্রিটি এ দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে  লিখেছেন, ‘অনেক শুভকামনা! তিনি একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। আমি মনে করি তিনি একজন দুর্দান্ত মানুষও।’

বলা প্রয়োজন, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে এই জুটি একসাথে আছেন। সুইফট যখন তার বিশ্বখ্যাত ‘ইরাস’ ট্যুর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তারা মূলত সেই সময় থেকেই ডেটিং শুরু করেছিলেন। সে সেময় কেলসে একটি পডকাস্টে এই সংগীতশিল্পীর প্রতি তার ভালোবাসার কথা খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন।

তিনি টেলরের একটি অনুষ্ঠানেও হাজির হন। পডকাস্টে কথা বলেন সেটি নিয়েও। ক্যালস বলেন, ‘আমি হতাশ হয়েছিলাম, সে তার অনুষ্ঠানের আগে বা পরে কথা বলে না। কারণ তাকে তার গাওয়া ৪৪টি গানের জন্য নিজের কণ্ঠস্বরকে প্রস্তুত করতে হয়।’

অন্যদিকে, হাজার হাজার ভক্তের সামনে, সুইফট তার ইরাস ট্যুরের একটি গানে কেলসের কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, টেলর সুইফট এর আগে যাদের সঙ্গে প্রেম করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জো অ্যালউইন, ম্যাটি হিলি, টম হিডলস্টন, জো জোনাস, টেলর লটনার, জ্যাক গিলেনহাল এবং জন মেয়ার।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

/সিবি/
