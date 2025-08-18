X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
একঝাঁক তারকা নিয়ে শুরু হচ্ছে ‘গিট্টু’

বিনোদন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৩
‘গিট্টু’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রী

শুরু হচ্ছে নতুন কমেডি ধারাবাহিক ‘গিট্টু’। সুস্ময় সুমনের রচনা ও রুমান রুনির পরিচালনায় নাটকটিতে অভিনয় করেছেন একঝাঁক তারকা।

তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ রানা, শারাফ আহমেদ জীবন, নাজিয়া হক অর্ষা, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, সেমন্তী সৌমি, সাদ্দাম মাল, হোসাইন নীরব, শবনম পারভীন, রেশমা আহমেদ, জান্নাত সূচি, সিদ্দিক মাস্টার, কামরুন নাহার রুমা, শামীম আহমেদ মনা, ঊর্মী আহমেদ, পরিচালক রুমান রুনিসহ আরও অনেকে। ‘গিট্টু’ নাটকে নাজিয়া হক অর্ষা নাটকটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক টিপু আলম মিলন। চিত্রগ্রহণে রফিকুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম লেলিন, সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মোহাম্মদ আপেল মাহমুদ এমিল।

নাটকের কাহিনি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুস্ময় সুমন বলেন, ‘খন্দকার পরিবার আর মির্জা পরিবার। দুই পরিবারের প্রধান একসময় বন্ধু ছিল। একসঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়, যাকে নাটকের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, গিট্টু লাগে। সেই গিট্টু আর খোলে না। এখন দুই পরিবারের কেউ কাউকে দেখতে পারে না। খন্দকারের মেয়ে মিতা আর মির্জার ছেলে রাতুল দুজন দুজনের চোখের বিষ। কিন্তু দেখা যায় কে বা কারা যেন এলাকার দেয়ালে ভালোবাসার চিহ্ন দিয়ে তাদের দুজনের নাম লিখে রাখে। এটা দেখে রাতুল ক্ষেপে যায়। মিতা মেয়ে হলেও গুন্ডা প্রকৃতির। সে লাঠিসোটা নিয়ে  রাতুলকে আক্রমণ করতে যায়। কিন্তু রাতুলকে না পেয়ে তার চামচাদের গিয়ে মেরে আসে। গল্পের প্রয়োজনে হাজির হয় একের পর এক চরিত্র। নানা হাস্যরস আর মজার মজার ঘটনা উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে গল্প এগিয়ে যায়।’ ‘গিট্টু’ নাটকে শারাফ আহমেদ জীবন সুস্ময় সুমন আরো বলেন, ‘আসলে মির্জা এবং খন্দকার পরিবারকে মিলিত করতে চায় মিতা ও রাতুল। তারা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। কিন্তু পরিবারকে দেখানোর জন্য তারা শত্রু হিসাবে নানা রকম কর্মকাণ্ড করতে থাকে, যা দেখে দর্শক কিছুটা হলেও বিনোদন পাবে বলে আমার বিশ্বাস।’

উল্লেখ্য, ১৯ আগস্ট থেকে সপ্তাহে তিন দিন-মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে বৈশাখী টিভিতে প্রচার হবে এ নতুন ধারাবাহিকটি।

