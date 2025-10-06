পারিবারিক মেলবন্ধন নিয়ে রাজের নতুন উপহার ‘এটা আমাদেরই গল্প’

ছোটপর্দা থেকে ‘পারিবারিক মেলবন্ধনের গল্প উধাও’– এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়! এটাও বলা হয়ে থাকে, নাটক ও সিরিজের গল্পে পরিবার উপেক্ষিত থাকে! এসব ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে পারিবারিক আবেগকে কেন্দ্র করে নতুন সিরিজ আনছেন জনপ্রিয় নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। এর নাম রাখা হয়েছে ‘এটা আমাদেরই গল্প’। শিগগিরই এটি প্রচারে আসছে চ্যানেল আইয়ের পর্দায়।
রবিবার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উত্তরায় সিরিজটির শুটিং সেটে নির্মাতা ও শিল্পীরা জানান, প্রচারে আসার পর তাদের লক্ষ্য ‘গ্লোবাল অডিয়েন্স’কে সংযুক্ত করা।
নির্মাতা রাজ বলেন, ‘একটি পরিবারে যা যা থাকে ও যা যা ঘটে সেসবই তুলে ধরার চেষ্টা করছি এতে। একটি পরিবারে যত সম্পর্ক থাকে, আমাদের সিরিজে সবকিছুই আছে। আমার বিশ্বাস, এসবের সঙ্গে প্রত্যেক দর্শক নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবেন। সেই সঙ্গে থাকছে রোম্যান্স, সাসপেন্স।’
নির্মাতা রাজের বানানো ‘মাইক’, ‘গ্র্যাজুয়েট’, ‘ফ্যামিলি ক্রাইসিস’ সিরিয়ালগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশের দর্শকরা ইদানীং কোরিয়ান, তুর্কি ও পাকিস্তানি সিরিজ বেশি দেখে। এত বিপুলসংখ্যক দর্শক কেন তাদের সিরিয়াল দেখে ভাবতাম। আমাদের সিরিজও যেন গ্লোবাল অডিয়েন্সকে সংযুক্ত করতে পারে, সেই লক্ষ্য নিয়েই নতুন কাজটি করছি। সত্যি বলতে, আমাদের এখানে সিরিজ যথাযথভাবে বানাতে যে বাজেট লাগে, যেসব চরিত্র দরকার হয়, সেগুলো থাকে না বলেই দর্শকরা সিরিজ-বিমুখ থাকে। আশা করছি, এই সিরিজের মাধ্যমে সেই ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে।’
দর্শকদের একঘেঁয়ে লাগার সুযোগ নেই উল্লেখ করে রাজ বলেন, ‘দর্শক একটি পর্ব দেখলে পরের পর্বের জন্য অপেক্ষা করবে।’
অভিনেত্রী মনিরা মিঠু বলেন, ‘অনেক অর্থবিত্তের মালিক হলেও যার পরিবার নেই, তার আসলে কিছুই নেই! রাজ অনেক কঠোর পরিশ্রম করে, মেধা দিয়ে এই সিরিজ বানাচ্ছেন। আমরা সবাই সকাল থেকে প্রতিদিন চেষ্টা করছি যেন একটি ভালো কাজ দর্শকদের উপহার দিতে পারি। এতে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীরা একত্রে কাজ করছেন।
অভিনেতা নাদের চৌধুরীর দৃষ্টিতে, “রাজ অনেক ধীরস্থির নির্মাতা। সে তার কাজ দিয়ে দর্শকদের মন আগেই জয় করেছে। ‘এটা আমাদেরই গল্প’ এমন একটি সিরিজ হতে যাচ্ছে, যেটা দর্শকদের আবেগপ্রবণ করবে ও বিনোদিত করবে। আমরা মনে করি, দর্শকরা এই সিরিজ দেখে কোনোভাবেই হতাশ হবেন না।”
আরেক অভিনেত্রী দীপা খন্দকার বলেন, ‘পরিবার ভাঙতে ভাঙতে আমরা পরিবারের মূল্যটাই ভুলে যাচ্ছিলাম! পর্দায় আমরা যা দেখি, সেসবের অনেক কিছুই কিন্তু মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। সেদিক থেকে পারিবারিক গল্পের কাজ যে হয় না সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করবে এই সিরিজ।’
সংবাদমাধ্যমে ইন্তেখাব দিনার, কেয়া পায়েল ও খায়রুল বাসার আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ‘সিরিজটির মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে পারিবারিক মূল্যবোধ বাড়তে পারে।’
‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকে তিনটি গান থাকছে। মাহমুদ মানজুরের কথায় টাইটেল গানটি গেয়েছেন আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। পৃথকভাবে আরও দুটি গান তৈরি করেছেন শাহরিয়ার মার্সেল ও প্রত্যয় খান। এরমধ্যে একটি লিখেছেন লুৎফর হাসান, অন্যটি সিয়াম সরকারের লেখা। তিনটি গানই গল্পের প্রয়োজনে বানানো হয়েছে।