রাশিয়ায় অভিযান চালানোর ইঙ্গিত দিলেন জেলেনস্কি

৭০০ কিলোমিটার (৪৩৫ মাইল) দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে এমন অস্ত্র তৈরি করার দাবি করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পশ্চিম রাশিয়ার একটি বিমানবন্দরে বুধবার হামলায় কয়েকটি রুশ সামরিক বিমান ধ্বংস হওয়ার একদিন পর এ ঘোষণা দিলেন জেলেনস্কি।

অস্ত্রটি ইউক্রেনের কৌশলগত শিল্প মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। তবে জেলেনস্কি এটি সম্পর্কে আর কোনও বিবরণ দেননি ।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ তিনি লেখেন, আমাদের নতুন ইউক্রেনীয় অস্ত্রের পরিসর এখন ৭০০ কিলোমিটার। আমরা এটিকে আরও শক্তিশালী করবো।

রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল পসকভে শুক্রবার সকালে একটি অজ্ঞাত বস্তুকে নিরপেক্ষ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন এক রুশ কর্মকর্তা। একই অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বিমান হামলায় বুধবার চারটি রুশ সামরিক বিমান ধ্বংস হয়।

যদিও ইউক্রেন খুব কমই সরাসরি রাশিয়ার অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট হামলার বিষয়ে মন্তব্য করে। তবে ইউক্রেনীয় বাহিনী পসকভ হামলার পিছনে ছিল, এটা বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির বক্তব্যে আভাস মিলেছে।

Today was full of events.



With government officials and military, we focused on the frontlines and our offensive operations. The range of our new Ukrainian weapons is now 700 kilometers. The task is to make this number bigger.



Another important piece of news for the frontline… pic.twitter.com/MmfSQupY2L