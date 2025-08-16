রাশিয়া শক্তিশালী দেশ, জেলেনস্কির উচিত সমঝোতা করা: ট্রাম্প

ইউক্রেনে যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সমঝোতা করার পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আলাস্কায় বৈঠকের পর ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
বৈঠকের পর জেলেনস্কির প্রতি কোনও পরামর্শ আছে কিনা, মার্কিন সংবাদমাধ্যমের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, একটা চুক্তি করে ফেলতে হবে। দেখুন, রাশিয়া অনেক শক্তিধর দেশ আর তারা সেটা নয়।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত একটায় (বাংলাদেশ সময়) রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। প্রায় তিন ঘণ্টার ওই বৈঠকের পর সেখানে সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন দুই পরাশক্তির নেতা। ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে অগ্রগতি না হলেও, উভয়েই আলোচনাকে ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন।
ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যতের ছুতোয় আলোচনার আয়োজন করা হলেও, আমন্ত্রণ পাননি জেলেনস্কি। বৈঠকের আগে তিনি ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে সরাসরি এবং ট্রাম্পের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। তিনি ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছিলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম করে ভূমি দখলের পাঁয়তারা করবেন পুতিন।
এদিকে, আলাস্কায় যুদ্ধের সমাপ্তিতে অগ্রগতি না হলেও কিয়েভ-মস্কো আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। ওই একই সাক্ষাতকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য দুদেশের নেতার মধ্যে বৈঠক হতে যাচ্ছে।
তবে বৈঠকটি কার্যকর হওয়ার বিষয়টি ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ওপর নির্ভর করছে মন্তব্য করে ট্রাম্প বলেছেন, এখন এর বাস্তবায়ন নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর। আমি তো বলব, ইউরোপীয় দেশগুলোরও এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা অংশগ্রহণ করা উচিত।
ফক্স নিউজের ওই সাক্ষাৎকারে, দ্বিতীয় দফার আলোচনাকে ত্রিপাক্ষিক করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে ট্রাম্প আবারও বলেছেন, তারা (পুতিন-জেলেনস্কি) চাইলে আমি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থিত থাকব। হয়ত প্রেসিডেন্ট পুতিন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং আমার মধ্যে পরবর্তী দফার আলোচনা হবে।