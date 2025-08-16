X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাশিয়া শক্তিশালী দেশ, জেলেনস্কির উচিত সমঝোতা করা: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪২আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৩
ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনে যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সমঝোতা করার পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আলাস্কায় বৈঠকের পর ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

বৈঠকের পর জেলেনস্কির প্রতি কোনও পরামর্শ আছে কিনা, মার্কিন সংবাদমাধ্যমের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, একটা চুক্তি করে ফেলতে হবে। দেখুন, রাশিয়া অনেক শক্তিধর দেশ আর তারা সেটা নয়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাত একটায় (বাংলাদেশ সময়) রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। প্রায় তিন ঘণ্টার ওই বৈঠকের পর সেখানে সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন দুই পরাশক্তির নেতা। ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে অগ্রগতি না হলেও, উভয়েই আলোচনাকে ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যতের ছুতোয় আলোচনার আয়োজন করা হলেও, আমন্ত্রণ পাননি জেলেনস্কি। বৈঠকের আগে তিনি ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে সরাসরি এবং ট্রাম্পের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। তিনি ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছিলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম করে ভূমি দখলের পাঁয়তারা করবেন পুতিন।

এদিকে, আলাস্কায় যুদ্ধের সমাপ্তিতে অগ্রগতি না হলেও কিয়েভ-মস্কো আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। ওই একই সাক্ষাতকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য দুদেশের নেতার মধ্যে বৈঠক হতে যাচ্ছে।

তবে বৈঠকটি কার্যকর হওয়ার বিষয়টি ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ওপর নির্ভর করছে মন্তব্য করে ট্রাম্প বলেছেন, এখন এর বাস্তবায়ন নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর। আমি তো বলব, ইউরোপীয় দেশগুলোরও এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা অংশগ্রহণ করা উচিত।

ফক্স নিউজের ওই সাক্ষাৎকারে, দ্বিতীয় দফার আলোচনাকে ত্রিপাক্ষিক করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে ট্রাম্প আবারও বলেছেন, তারা (পুতিন-জেলেনস্কি) চাইলে আমি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থিত থাকব। হয়ত প্রেসিডেন্ট পুতিন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং আমার মধ্যে পরবর্তী দফার আলোচনা হবে।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে দিই না: ড. ইউনূস
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে যা বললেন পুতিন
পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প
সর্বশেষ খবর
কোয়াব পরিচালনা কমিটিতে থাকছেন নারী ক্রিকেটার
কোয়াব পরিচালনা কমিটিতে থাকছেন নারী ক্রিকেটার
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন শুরু
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন শুরু
কোনও চাঁদাবাজকেই দেশে থাকতে দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
কোনও চাঁদাবাজকেই দেশে থাকতে দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
বায়ার্ন ছেড়ে রোনালদোর ক্লাবে কোমান
বায়ার্ন ছেড়ে রোনালদোর ক্লাবে কোমান
সর্বাধিক পঠিত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media