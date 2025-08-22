X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করা সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:২১আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:২১
উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করা উত্তর কোরীয় সেনাদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ’র বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সেনাসদস্যদের পদক প্রদানের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কিম বলেন, বিদেশের মাটিতে তাদের যুদ্ধ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে আমাদের বীর সেনাবাহিনীর শক্তি প্রমাণ করেছে।  কুরস্ক পুনর্দখলের লড়াইয়ে বীরদের লড়াকু মানসিকতার প্রমাণ মিলেছে।

কেসিএনএ জানায়, অনুষ্ঠানে বিদেশি অভিযানে নিহত সেনাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভে ফুল অর্পণ করেন কিম। আর ফিরে আসা সদস্যদের জন্য গানের অনুষ্ঠান ও ভোজসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিহতদের স্বজনরাও উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার কেসিএনএ জানায়, কিম বিদেশি অভিযানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইউক্রেনে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

দক্ষিণ কোরীয় আইনপ্রণেতারা চলতি বছরের এপ্রিলে জানান, গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যানুযায়ী, প্রায় ১৫ হাজার উত্তর কোরীয় সেনা রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়। এর মধ্যে প্রায় ৬০০ জন নিহত হয়েছেন।

উত্তর কোরিয়াকিম জং উনরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
