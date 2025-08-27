বাংলাদেশিদেরও ভারতে থাকার অধিকার আছে বলে বিপাকে সৈয়দা হামিদ

ভারতে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে বাংলাভাষী মুসলিমদের হেনস্থার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। কিছু ঘটনায় বাঙালি মুসলিমদের অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হচ্ছেন ভারতীয় সমাজকর্মী সৈয়দা সায়িদিন হামিদ।
রবিবার (২৪ অাগস্ট) আসাম সফরে গিয়ে তিনি বাংলাদেশিদের সমর্থনে বলেন, আল্লাহ এই দুনিয়াটাকে অনেক বড় করে বানিয়েছেন, আর মানুষের থাকার জন্যই বাঁচিয়েছেন। আমি মনে করি এত বড় ভারতবর্ষে বাংলাদেশিদেরও থাকার অধিকার আছে, তাদের উচ্ছেদ করাটা মানবতার অপমান।
তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আসাম ও কেন্দ্রীয় বিজেপি মন্ত্রীরা তো বটেই, বহু দক্ষিণপন্থি পর্যবেক্ষকও মুখ খুলেছেন। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রোলিং, এমনকি ‘দেশদ্রোহী’ বলেও তাকে তকমা দিয়েছেন অনেকে।
কাশ্মীরি এই বর্ষীয়ান নারী দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সরকারের আমলে ভারতের সর্বোচ্চ পরিকল্পনা নির্ধারণী সংস্থা ‘যোজনা কমিশনে’র সদস্য ছিলেন।
ঘটনার সূত্রপাত আসামে বন বিভাগের জমিতে কথিত জবরদখল উচ্ছেদের নামে রাজ্য সরকার বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানকে কেন্দ্র করে। এই অভিযানে ঠিক কী ঘটছে তা অনুসন্ধান করতে এবং উচ্ছেদ হওয়া গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে দিল্লি থেকে একটি প্রতিনিধিদল গত সপ্তাহান্তে আসাম গিয়েছিলেন। ওই দলে সমাজকর্মী সৈয়দা হামিদ ছাড়াও সিনিয়র আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হর্ষ মান্দের ছিলেন।
আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় উচ্ছেদ হওয়া বাঙালি মুসলিমদের সঙ্গে কথা বলে সৈয়দা হামিদ পরে সংবাদমাধ্যমে ওই মন্তব্য করেন, যা ঘিরেই এখন তোলপাড় চলছে।
তিনি বলেছিলেন, এত বড় দেশ আমাদের, আমি মনে করি বাংলাদেশিরাও এখানে অনায়াসে থাকতে পারেন। তাদেরও থাকার অধিকার আছে। বলা হচ্ছে তারা নাকি স্থানীয়দের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন, সেটা কিন্তু মোটেও ঠিক না।
অবৈধ বাংলাদেশি তাড়ানোর নামে যেভাবে বাঙালি মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চলছে, সেটাকে ‘অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক’ এবং ‘মানবতার জন্য চরম অবমাননাকর’ বলেও বর্ণনা করেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, আল্লাহতালা এই ধরনী বানিয়েছেন ইনসান বা মানুষের জন্যই, অন্য কারও জন্য নয়। তো এখানে এই মানুষগুলো থাকলে অসুবিধা কীসের?
ভারত জুড়ে এই মুহূর্তে যে অবৈধ বাংলাদেশি-বিরোধী অভিযান চলছে, সে প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আমি নিজে থাকি দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এলাকায়। আসামের গোয়ালপাড়ায় যা ঘটছে, দিল্লির জামিয়াতেও ঠিক একই জিনিস ঘটছে – বাংলাদেশি তকমা দিয়ে গরিব বাঙালি মুসলিমের ঘরদোর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। মুসলমানের ওপর যেন কেয়ামত নেমে এসেছে।
ভারত সরকার সৈয়দা হামিদের এই মন্তব্যের কঠোর নিন্দা করেছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজু এই বক্তব্যকে অনভিপ্রেত দাবি করে বলেছেন, মানবতার নামে সৈয়দা হামিদ আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।
এই রকম সংবেদনশীল ইস্যুতে ‘হাঙ্গামা বাঁধানো উচিত নয়’ মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, এখানকার জমি ও পরিচয় শুধু ভারতীয়দের জন্যই! মুসলিমরা এদেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ, বরং আমি তো বলবো পাকিস্তান-বাংলাদেশ-আফগানিস্তানেই হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রীষ্টানরা অত্যাচারিত হচ্ছেন।
দিল্লিতে জেএনইউ-এর সাবেক অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ বলদাস ঘোষাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, সমাজকর্মী মুখোশের আড়ালে জনৈকা সৈয়দা হামিদ হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন এই পৃথিবী না কি সকলের – আর তাই বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত খুলে দিয়ে সে দেশের সব মুসলিমকে ভারতে এসে বাস করতে দেওয়া উচিত। এটা একটা জঘন্য প্রস্তাব।
ভারতের সব সংবাদমাধ্যমের কাছে সৈয়দা হামিদকে বয়কটের আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।