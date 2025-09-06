জাতিসংঘ অধিবেশনে মোদির অংশগ্রহণ নিয়ে ধোঁয়াশা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগদান নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তার পরিবর্তে এবার ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে পারেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত বক্তাদের প্রাথমিক তালিকা থেকে এ খবর জানা যায়।
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন শুরু হবে। সাধারণ বিতর্ক চলবে ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, ব্রাজিলের তরফ থেকে প্রথম বক্তব্যের পর মঞ্চ যাবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি।
আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউজের মসনদ দখলের পর জাতিসংঘে এটাই তার প্রথম বক্তব্য।
শুক্রবার প্রকাশিত সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী, ভারতকে প্রতিনিধিত্বকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর ২৭ সেপ্টেম্বর অধিবেশনে ভাষণ দেবেন।
এর আগে জুলাইয়ে প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকায় ২৬ সেপ্টেম্বর উচ্চ পর্যায়ের বিতর্কে বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল মোদির। ওই দিনই ইসরায়েল, চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা (সাধারণ সরকারপ্রধানই হয়ে থাকেন) ভাষণ দেওয়ার সূচি রয়েছে।
সাধারণ পরিষদে বক্তাদের তালিকা প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করা হয়। তবে উচ্চপর্যায়ের অধিবেশন শুরুর আগে বক্তা বা সময়সূচি পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। পূর্বে ভারতের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে, যেখানে প্রথমে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাওয়ার কথা থাকলেও পরে প্রধানমন্ত্রী নিজেই যোগ দেন।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন মোদি। তবে আগের সেই মধুর সম্পর্কে এখন দেখা দিয়েছে তিক্ততা। রুশ তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করে মোট ৫০ শতাংশে নিয়ে গেছেন ট্রাম্প।
ধারণা করা হচ্ছে, যদি এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে মার্কিন মুলুকে যেতেই হয়, তবে ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক একটা বৈঠক নিশ্চিত করেই যাবেন মোদি।
জাতিসংঘ অধিবেশনে মোদির যোগদান ইস্যুতে ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এখনও কোনও বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে কিছুদিন আগে শিল্পোন্নত দেশের সম্মেলন জি সেভেনে যোগ দিতে কানাডা গেলেও মার্কিন আতিথেয়তা গ্রহণ না করায় ট্রাম্প মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন বলে জানান হোয়াইট হাউজের কয়েকজন কর্মকর্তা।
তথ্যসূত্র: পিটিআই, টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি