ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলেও রাতারাতি রাষ্ট্র গঠন হবে না: ব্রিটেন

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলেই রাতারাতি রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হবে না বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ উপপ্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি। তার দাবি, স্বীকৃতি হতে হবে অবশ্যই একটি বৃহত্তর শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজে রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ল্যামি বলেছেন, আমরা ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকট সমাধানের জন্য দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে চাই। সে উদ্দেশ্যেই স্বীকৃতির পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, ফিলিস্তিন স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার রবিবারের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবেন।
গত জুলাই মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসরায়েল যদি হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত না হয়, গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে, পশ্চিম তীরে দখল অভিযানে বন্ধের অঙ্গীকার না করে এবং একটি দ্বিরাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নের জন্য শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়, তবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে ব্রিটেন।
সাক্ষাৎকারে ল্যামি বলেন, জুলাইয়ের ওই ঘোষণার পর, কাতারে হামাস নেতাদের ওপর ইসরায়েলের হামলার ফলে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা ভেঙে পড়েছে। ইসরায়েল এ সময়ে অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনাও এগিয়ে নিয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত হতাশাজনক।