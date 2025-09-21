X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলো কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৫আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৭
পতাকা হাতে ফিলিস্তিনপন্থীদের মিছিল। ফাইল ছবি: ইপিএ

ফিলিস্তিনকে একই দিনে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে শিল্পোন্নত দেশের গোষ্ঠী জি সেভেনের সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম এই ঘোষণা দেয় কানাডা।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে কানাডা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে নিজের অ্যাকাউন্টে তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কানাডা এবং এখন থেকে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল উভয়েরই শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য আমরা পাশে থাকবো।

এরপরই অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ফিলিস্তিনকে সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, কানাডা ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিলে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

তবে এই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্র হচ্ছে যুক্তরাজ্য। এক ভিডিও বার্তায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা পুনরুজ্জীবিত করতে, মহান ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির ঘোষণা দিচ্ছি।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

/এসকে/এমওএফ/
