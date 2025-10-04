X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
ফেসবুকে প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করায় তিউনিসিয়ায় এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৫আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৫
প্রেসিডেন্ট কাইস সাঈদ। ফাইল ছবি: রয়টার্স

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটাক্ষ করার জন্য এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটির আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত সাবের সুশানির আইনজীবী শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছেন।

ফেসবুকে প্রেসিডেন্ট কাইস সাঈদকে কঠোর ভাষায় আক্রমণের কারণে ৫৬ বছর বয়সি দিনমজুর সুশানেকে গত বছর গ্রেফতার করা হয়। তার আইনজীবী উসামা বুতাহলজা রয়টার্সকে বলেন, ফেসবুকের এক পোস্টের জন্য আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এটি একটি নজিরবিহীন রায়। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিচার মন্ত্রণালয় থেকে তাৎক্ষণিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট সাঈদ কার্যত সব ক্ষমতা দখলের পর থেকে তিউনিসিয়ায় বাকস্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ কড়াকড়ি হয়েছে। নির্বাচিত পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে ডিক্রির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাইদ শাসন শুরু করার পর থেকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষয় হচ্ছে বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করে আসছে।

দেশটির আদালত মাঝে মাঝে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলেও তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কোন সাজা কার্যকর হয়নি। সাবেরের ভাই জামাল সুশানে রয়টার্সকে বলেন, আমরা এ রায় বিশ্বাস করতে পারছি না। এমনিতেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত, এখন তার ওপর যোগ হলো দমন-পীড়ন ও অবিচার।

রায়ের পরই দেশজুড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা ও বিদ্রুপ শুরু হয়। অনেক মানবাধিকারকর্মী ও সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ, প্রেসিডেন্টের বিরোধীদের ভয় দেখানোর কৌশল হিসেবে এ রায় দেওয়া হয়েছে। এমন কঠোর পদক্ষেপ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও দমিয়ে দেবে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করবে বলেও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে অধিকাংশ বিরোধী নেতা, যাদের ‘দেশদ্রোহী’ বলে প্রেসিডেন্ট সাইদ সময়ে সময়ে তকমা দিয়েছেন, তারা বিভিন্ন মামলায় কারাগারে আছেন।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

