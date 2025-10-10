আফগানিস্তানে ড্রোন হামলায় টিটিপি প্রধান নিহতের গুজব

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এক সুনির্দিষ্ট ড্রোন হামলায় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) প্রধান নূর ওয়ালি মেহসুদ নিহতের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। একই হামলায় তার সম্ভাব্য উত্তরসূরি সাইফুল্লাহ মেহসুদ এবং খালিদ মেহসুদের প্রাণহানি হতে পারে বলে একাধিক ব্যক্তির ধারণা।
ওই ব্যক্তিদের দাবি, এক ড্রোন হামলায় নূর ওয়ালি মেহসুদের গাড়ি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও তার মৃত্যুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও দেওয়া হয়নি। প্রতিবেদনে কেবল বলা হয়েছে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন।
ঘটনাটি টিটিপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চলমান তীব্র অভিযানের মধ্যেই ঘটল। তবে এই হামলার ফলে সংগঠনের নেতৃত্ব কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে, তা এখনও অনিশ্চিত।
বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন, টিটিপি এই হামলার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে।
একই সময় কাবুলের পূর্বাঞ্চলীয় জেলা-৮ এ দুটি প্রবল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিস্ফোরণে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু পোস্ট, যার সত্যতা যাচাই করা যায়নি, সেগুলোতে বলা হয়, আকাশে যুদ্ধবিমান দেখা গেছে, যা আরও হামলার আশঙ্কা উসকে দিয়েছে।
এদিকে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র (ডিজি আইএসপিআর) লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরি শুক্রবার পেশোয়ার কোর হেডকোয়ার্টারে এক সংবাদ সম্মেলন করবেন, যেখানে এই উচ্চঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।
আফগান রাজধানীতে এমন লক্ষ্যভেদী বিমান হামলা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা পাকিস্তানের সীমান্তপাড়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
অন্যদিকে, আফগানিস্তানের ইসলামিক এমিরেট (আইইএ)-এর মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ এক বিবৃতিতে বিস্ফোরণের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও নাগরিকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে, এখন পর্যন্ত কোনও বড় ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
তবে কয়েকজন দাবি করেছেন, কাবুল ও আশপাশের একাধিক স্থানে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এ তথ্য সত্য হলে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তালেবান সরকার এখনও বিস্ফোরণের প্রকৃতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও মন্তব্য করেনি, তবে স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলেছে।
তথ্যসূত্র: পাকিস্তান অবজারভার