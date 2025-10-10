ট্রাম্পের চীনবিরোধী শুল্ক হুমকিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী স্বর্ণের দাম

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চীনের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি পর বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম আবারও আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ডলারের ওপরে উঠেছে। শুক্রবার দুপুরে স্পট গোল্ডের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৭.৩৯ ডলার। যা দিনের শুরু থেকে প্রায় ০.৮ শতাংশ বেশি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
বুধবার স্বর্ণ আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৫৯.০৫ ডলারে পৌঁছে রেকর্ড গড়েছিল। স্বর্ণের এই উল্লম্ফনে সপ্তাহজুড়ে ৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এটি টানা অষ্টম সপ্তাহের মতো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ধরে রেখেছে।
বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্পের চীনবিরোধী অবস্থান বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে সরে এসে নিরাপদ বিকল্প স্বর্ণ ও রুপায় বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন।
স্বর্ণবাজারের এই উত্থানের পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ব্যাপক স্বর্ণ ক্রয়, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডে (ইটিএফ) প্রবাহ বৃদ্ধি, মার্কিন সুদহারের কাটছাঁট প্রত্যাশা এবং বাণিজ্য শুল্কজনিত অনিশ্চয়তা।
শুক্রবার ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, দুই সপ্তাহ পর দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের কোনও কারণ নেই। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যের ওপর বড় ধরনের শুল্ক আরোপ বিবেচনা করছে।
এই বার্তা প্রকাশের কয়েক মিনিটের মধ্যেই মার্কিন স্টক সূচক এক শতাংশের বেশি পড়ে যায়। আর স্বর্ণের দাম দ্রুত ৪ হাজার ডলারের ওপরে ফিরে যায়। বাজার বিশ্লেষক তাই ওং বলেন, বাণিজ্যযুদ্ধের উত্তাপ বাড়লে ডলার দুর্বল হয়, আর তাতে নিরাপদ সম্পদ যেমন স্বর্ণ আরও শক্তিশালী হয়।
বাজারে আরও অনিশ্চয়তা যোগ করেছে ফ্রান্সের সম্ভাব্য সরকার পতনের আশঙ্কা এবং যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সরকারি অচলাবস্থা (শাটডাউন)। এদিকে বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ অক্টোবর ও ডিসেম্বরে দুটি ২৫ বেসিস পয়েন্ট হারে সুদ কমাবে।
ক্যাপিটাল ইকনমিকসের অর্থনীতিবিদ হামাদ হুসেইন বলেন, স্বর্ণের দাম সম্প্রতি খুব দ্রুত বেড়েছে, ফলে স্বল্পমেয়াদে কিছুটা সংশোধন দেখা যেতে পারে। তবে পরবর্তী কয়েক বছরে দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি।
সোনার পাশাপাশি রুপার দামও বেড়েছে ২.২ শতাংশ, প্রতি আউন্স ৫০.২১ ডলার। আগের দিন এটি ৫১.২২ ডলার ছুঁয়ে ইতিহাস গড়েছিল। চলতি বছরে রুপার দাম বেড়েছে ৭০ শতাংশ।
২০২৫ ডিসেম্বর কমেক্স ফিউচার বাজারে রুপার দাম ছিল ৪৮.০৩ ডলার। অ্যালিজেন্স গোল্ডের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা অ্যালেক্স এবকারিয়ান বলেন, রুপার বাজারে সরবরাহ কমে যাচ্ছে, কিন্তু চাহিদা বাড়ছে। ফলে ৫০ ডলারের ওপরে দাম টিকে থাকা এখন খুব বাস্তবসম্মত।
এদিকে প্লাটিনাম বেড়েছে ০.৩ শতাংশ, প্রতি আউন্স ১ হাজার ৬২২.৬১ ডলার এবং প্যালাডিয়াম বেড়েছে ২.৮ শতাংশ, প্রতি আউন্স ১ হাজার ৪৪৫ ডলার। দুটি ধাতুই সপ্তাহের শেষে ইতিবাচক প্রবণতায় রয়েছে।