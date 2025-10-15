হামাসের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে ত্রাণ সরবরাহ কমাবে ইসরায়েল

গাজায় ত্রাণ সরবরাহকারী ট্রাকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েলি সরকার। জিম্মিদের মরদেহ হস্তান্তরে হামাসের গড়িমসির অভিযোগে এই পদক্ষেপ নিয়েছে তারা, যা বুধবার (১৫ অক্টোবর) থেকে কার্যকর হবে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি শাখা কোগাট জাতিসংঘকে আরও জানিয়েছে, মানবিক অবকাঠামোর নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ছাড়া কোনও জ্বালানি বা গ্যাস প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। গোষ্ঠীটি গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবাহের তদারকির দায়িত্বে রয়েছে।
কোগাটের নথিতে বলা হয়েছে, গাজায় নিহত জিম্মিদের মরদেহ হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি হামাস ভঙ্গ করেছে। ফলে মানবিক চুক্তির অংশ হিসেবে কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তাদের অভিযোগ, জিম্মিদের মরদেহ হস্তান্তরে ধীরগতি দেখাচ্ছে হামাস। এ কারণেই ত্রাণবাহী ট্রাকের সংখ্যা দৈনিক ৩০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এ পর্যন্ত চার জিম্মির কফিন ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস। এখনও অন্তত ২৩ জন মৃত ও একজন নিখোঁজ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আরও চারজনের মৃতদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করবে বলে মঙ্গলবার মধ্যস্থতাকারীদের জানিয়েছে হামাস। তাদের দাবি, মরদেহগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করা জটিল হওয়ায় বাড়তি সময় লাগছে।
কোগাট এই বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিক কোনও সাড়া দেয়নি।
জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা দফতরের (ওসিএইচএ) মুখপাত্র ওলগা চেরেভকো বলেন, আমরা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরো বিষয়ে অবহিত হয়েছি। আমরা আশা করি, জিম্মিদের মৃতদেহ হস্তান্তর সম্পন্ন হবে এবং যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকবে।
গত শুক্রবার কোগাট জানিয়েছিল, যুদ্ধবিরতির সময় প্রতিদিন প্রায় ৬০০টি সাহায্যবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। চেরেভকো জানান, রবিবার পর্যন্ত ৮১৭টি ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে বলে কোগাট জাতিসংঘকে জানিয়েছে।
জাতিসংঘের উপমুখপাত্র ফারহান হক বলেন, সোমবার কতটি ট্রাক প্রবেশ করেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
ইসরায়েলি নিয়ম অনুযায়ী, সীমান্ত পেরিয়ে আসা ট্রাকগুলোকে গাজার ফিলিস্তিনি অংশে নামিয়ে দেওয়া হয়, সেখান থেকে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সহায়তা সংস্থা সরবরাহ গ্রহণ করে।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স