শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৯আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৯
মার্ক কার্নি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প।

কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র।  ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ট্রুথ সোশালে এ কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। তিনি বলেন, বাজে আচরণের কারণে কানাডার সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য আলোচনা এখানেই বাতিল করা হলো।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময় আসে, যখন কানাডার অন্টারিও প্রদেশের তৈরি একটি বিজ্ঞাপন তার নজরে আসে। ওই বিজ্ঞাপনে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের পুরোনো বক্তৃতার অডিও-ভিডিও ব্যবহার করে শুল্কনীতির বিরোধিতা করা হয়। বিজ্ঞাপনটিতে রিগ্যানকে বলতে শোনা যায়, শুল্ক আরোপের কারণে চাকরি যায় ও বাণিজ্যযুদ্ধ হয়।

অন্টারিওর প্রধান ডগ ফোর্ড জানান, আমাদের বিজ্ঞাপনটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেখেছেন বলে জানতে পেরেছি। তিনি বোধহয় এতে খুব খুশি হননি।

রোনাল্ড রিগ্যান প্রেসিডেন্টিয়াল ফাউন্ডেশন বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, অন্টারিও সরকারের বিজ্ঞাপনটি রিগ্যানের ১৯৮৭ সালের এক রেডিও ভাষণের ‘নির্বাচিত অংশ’ বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছে। অনুমতি ছাড়াই বক্তব্য সম্পাদনা করে ব্যবহার করায় ফাউন্ডেশনটি আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

ট্রাম্প এ বছর কানাডার ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও গাড়ির ওপর শুল্ক আরোপ করেছিলেন। জবাবে অটোয়া নিজস্ব শুল্ক আরোপ করে। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম খাতে সমঝোতার আলোচনা চলছিল।

অন্যদিকে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বৃহস্পতিবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হলেও আমাদের বাজারে অন্যায় প্রবেশের সুযোগ দেব না।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ এর দশকের পর সর্বোচ্চ শুল্কহার সৃষ্টি করেছে।

