রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সুদানে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান পোপ লিওর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০০
পোপ লিও। ফাইল ছবি: রয়টার্স

সুদানে চলমান সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন পোপ লিও। সাপ্তাহিক অ্যাঞ্জেলাস ভাষণে রবিবার (২ নভেম্বর) তিনি বলেন, দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে দারফুরের আল-ফাশিরে নৃশংসতার খবর অনুসরণ করছেন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

তিনি বলেন, নারী-শিশুর ওপর নির্বিচার নৃশংসতা, নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর হামলা এবং মানবিক সহায়তার ব্যাপক বাঁধাবিঘ্নের কারণে আল-ফাশিরে মর্মান্তিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সেখানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক করিডোরের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ত্রাণ কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্পষ্ট ও উদার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় থেকে শুক্রবার জানানো হয়, অক্টোবরে দারফুরে সেনাবাহিনীর শেষ ঘাঁটি দখলে নেয় আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস। প্রায় ১৮ মাসের অবরোধ শেষে গত সপ্তাহে শহরে প্রবেশ করে আরএসএফ। এরপরই সেখান থেকে হাজারে হাজারে মানুষ প্রাণ নিয়ে পালাতে থাকে।

জাতিসংঘের আশঙ্কা, অক্টোবরের শেষ নাগাদ আল-ফাশিরে কয়েকশ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন।

রবিবার তানজানিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন পোপ লিও। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের পর দেশটিতে সংঘর্ষে বহু হতাহতের খবর এসেছে উল্লেখ করে তিনি সব পক্ষকে সহিংসতা এড়িয়ে সংলাপের পথে হাঁটার আহ্বান জানান।

পোপসুদানবিশ্ব সংবাদ
‘নারীর সমান অধিকার-সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া বৈষম্যহীন সমাজ সম্ভব নয়’
মাহফুজ আলমের সঙ্গে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সাক্ষাৎ
২ হাজার ডলার বেতনে ইরানি কোচ আনছে বাংলাদেশ 
‘জুলাই সনদ আদেশ রাষ্ট্রপতি জারি করলে সেটি হবে বিপ্লবের কফিনে শেষ পেরেক’
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
