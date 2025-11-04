X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৪০আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৪০
অ্যামাজনের সঙ্গে ৩৮ বিলিয়ন ডলারের সাত বছর মেয়াদি এক নতুন চুক্তি করেছে চ্যাট জিপিটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই। সোমবারের (৩ নভেম্বর) এই চুক্তির কারণে, এখন থেকে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের (এডব্লিউএস) ক্লাউড অবকাঠামো ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবে প্রতিষ্ঠানটি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে অভ্যন্তরীণ ব্যাপক রদবদলের পর এই চুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে বড় মাপের এক চমক দিলো অ্যামাজন। এছাড়া, চুক্তির কল্যাণে হাজার হাজার এনডিভিয়া গ্রাফিক্স প্রসেসর ব্যবহারের সুযোগ পাবে ওপেন এআই।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুক্তির কারণে অবশ্য এডব্লিউএস-এ হোস্ট করা ওয়েবসাইটের তথ্য সরাসরি ব্যবহার করতে পারবে না ওপেন এআই।

সম্প্রতি ১৪ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে অ্যামাজন। যদিও প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যান্ডি জ্যাসি বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিনিয়োগ নয়, বরং কাঠামোগত কারণই প্রাধান্য পেয়েছে।

এদিকে, ওপেন এআইয়ের প্রধান স্যাম অল্টম্যান জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানটি ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ৩০ গিগাওয়াট কম্পিউটিং রিসোর্স তৈরি করার পরিকল্পনা করছে, যা প্রায় আড়াই কোটি মার্কিন বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমান।

এই চুক্তিকে ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজনের ক্লাউড ইউনিট এডব্লিউএসের প্রতি আস্থা পুনর্বহালের পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ ছিল যে, অ্যামাজনের ক্লাউড ইউনিট প্রতিদ্বন্দ্বী মাইক্রোসফট ও গুগলের পেছনে পড়ে যাচ্ছে।

নতুন চুক্তির কারণে ওপেন এআই অবিলম্বে এডব্লিউএস ব্যবহার শুরু করবে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে সব নির্ধারিত সক্ষমতা চালু করা হবে।

এনভিডিয়ার জিবি টু হান্ড্রেড ও জিবি থ্রি হান্ড্রেড এআই চিপসহ বিপুল পরিমাণ প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন করবে অ্যামাজন, যা চ্যাট জিপিটির পরবর্তী প্রজন্মের মডেলগুলোকে শক্তি জোগাবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই নতুন কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে ওপেনএআই এখন আর কেবল মাইক্রোসফটের একচেটিয়া আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য নয়।

তবে এআই ডাটা সেন্টারগুলোতে বিপুল জ্বালানি চাহিদা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি অনুমান করছে, ২০২৮ সালের মধ্যে এআই ডাটা সেন্টারগুলো দেশের মোট বিদ্যুতের ১২ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ৪১ শতাংশ মার্কিন নাগরিক এআইয়ের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

বিষয়:
বিশ্ব সংবাদআর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সওপেনএআইঅ্যামাজন
