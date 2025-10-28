X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন হামলায় ১৪ সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারী নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৯আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৯
ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক হামলায় প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশে অন্তত ১৪ জন সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারী নিহত হয়েছেন। সোমবার পরিচালিত ওই অভিযানের একমাত্র জীবিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে মেক্সিকোর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার এসব তথ্য জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে পিট হেগসেথ বলেন, তিন দফা হামলায় চারটি সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতায় নিশ্চিত হওয়া গেছে, নৌযানগুলো পরিচিত মাদকপাচার রুটে চলছিল এবং মাদক বহন করছিল।

তবে হামলার সময় বা নিহতদের পরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করেননি তিনি। পোস্ট করা একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে দেখা গেছে, দুটি নৌযান পাশাপাশি ভেসে আছে এবং বিস্ফোরণের পর আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। অন্য একটি দৃশ্যে একটি নৌযান চলন্ত অবস্থায় বিস্ফোরিত হয়।

প্রশান্ত ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত একাদশ হামলা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এসব হামলা পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের কারণে ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি ক্যারিবীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এতে রয়েছে গাইডেড মিসাইল ধ্বংসকারী যুদ্ধজাহাজ, এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, একটি পারমাণবিক সাবমেরিন ও হাজারো সেনা। শিগগিরই ফোর্ড বিমানবাহী রণতরীও ওই এলাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

মেক্সিকো সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাটি নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে মেক্সিকোই একমাত্র জীবিত ব্যক্তিকে উদ্ধারের নেতৃত্ব দেয় বলে জানান হেগসেথ।

এদিকে আইন বিশেষজ্ঞ ও কিছু মার্কিন কংগ্রেস সদস্য এই হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে, আন্তর্জাতিক আইন মেনে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড যেখানে সামুদ্রিক আইন প্রয়োগের মূল সংস্থা, সেখানে সেনাবাহিনী এ ধরনের হামলায় জড়িত কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, চলতি মাসের শুরুতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর আরেক হামলায় দুই সন্দেহভাজন পাচারকারী বেঁচে গিয়েছিলেন। তাদের যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একটি জাহাজ উদ্ধার করে পরে কলম্বিয়া ও ইকুয়েডরে ফেরত পাঠানো হয়।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছে। এর আগে ওয়াশিংটন সরকার মাদুরোর গ্রেফতারের তথ্যের জন্য পুরস্কার বাড়িয়ে ৫ কোটি ডলার ঘোষণা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, মাদুরোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের যোগসূত্র রয়েছে, যা তিনি অস্বীকার করে আসছেন।

রাজধানীতে নকল পিস্তলসহ ৯ ডাকাত গ্রেফতার
চীনে বড় হচ্ছে বাংলাদেশি টেনিস কোচের বাজার
‘গণভোট নির্বাচনের দিনেই হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই’
আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
