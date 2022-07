রাজাপাকসের বাড়িতে রান্নাঘর ও পুলে বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডব

শ্রীলঙ্কায় হাজারো বিক্ষোভকারী পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে দেশটির প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসের সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করেছে। শনিবার কলম্বোতে দেশটির অন্যতম বৃহত্তম সরকারবিরোধী মিছিলে এই ঘটনা ঘটে।

রাজপাকসের পদত্যাগের দাবিতে শ্রীলঙ্কার পতাকা ও হেলমেট নিয়ে তার বাসভবনে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভকারীরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষুব্ধরা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ঢুকেও স্লোগান দিচ্ছে এবং সেখানে রাখা পানি পান করছে।

অপর একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা ঔপনিবেশিক আমলের ভবনের সুইমিং পুলে লাফিয়ে পড়ছে এবং সাঁতার কাটছে।

