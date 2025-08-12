X
হিউম্যানয়েড রোবট গেমসে গান শোনাবে রোবট ব্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১
প্রথমবারের মতো দর্শকের সামনে পরিবেশনা তুলে ধরবে রোবটটি দলটি। ছবি: সিএমজি

চীনের আনহুই প্রদেশের হফেই শহরের এক প্রযুক্তি কোম্পানি তৈরি করেছে এক অভিনব রোবট ব্যান্ড। আগামী বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব হিউম্যানয়েড রোবট গেমস–এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো দর্শকের সামনে পরিবেশনা তুলে ধরবে রোবটটি দলটি। প্রযুক্তি ও শিল্পের এই অসাধারণ মিশ্রণে থাকবে পাঁচ রোবট শিল্পী— কীবোর্ড, লিড গিটার, ড্রাম ও বেইস, এবং রিদম গিটার বাদক—সবাই রোবট।

রোবটদের নেই নোটেশন বইয়ের প্রয়োজন, নেই ভুলচুকের আশঙ্কা। একক ও দলীয়, দুই পরিবেশনাই হবে স্বয়ংক্রিয়। তাদের সবার জন্য রয়েছে একটি যৌথ কম্পিউটিং ‘মগজ’ যা রিয়েল-টাইমে সংগীতের নোট বিশ্লেষণ করে।

হফেই প্যানশি টেকনোলজির গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী উ ছাও জানান, লোকগীতি ফেংইয়াং ফ্লাওয়ার ড্রাম বাজানোর ক্ষেত্রে ২ দশমিক ৬৭ সেকেন্ডে কীবোর্ডিস্ট বাম হাতে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ আঙুল দিয়ে ৫৩তম ও ৬০তম কী চাপবে এবং সাসটেইন প্যাডেলে পা দেবে। এ সবকিছুই সম্পন্ন হয় নির্দেশনার মাধ্যমে। তিন মিনিটের একটি গানের জন্য রোবটের ভেতর প্রায় এক হাজার নির্দেশনা প্রক্রিয়াকরণ হয়।

গেমসের উদ্বোধনের জন্য ব্যান্ডের হার্ডওয়্যারও উন্নত করা হয়েছে। আগের নিউম্যাটিক জয়েন্টের বদলে দেওয়া হয়েছে মোটরচালিত জয়েন্ট, যা দ্রুততর রিদম বাজাতে সক্ষম।

ভবিষ্যতে এই রোবটগুলোকে আরও মানবসদৃশ করে তুলতে চান গবেষকেরা, যেন সংগীত শেখানোর ক্ষেত্রেও তারা উপযোগী হয়। উ ছাও বলেন, ‘আমাদের দুই গিটারিস্ট ও বেইসিস্ট ফুল-ফ্রেট নিউম্যাটিক সিলিন্ডার দিয়ে কর্ড চাপ দেয়, আর মানবসদৃশ কীবোর্ডিস্ট ও ড্রামারের অতিরিক্ত আঙুল ও হাত রয়েছে। পরবর্তী ধাপে আমরা আরও মানবসদৃশ বাহু তৈরি করবো, যা দ্রুত ও ইন্টারঅ্যাকটিভ বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় সাহায্য করবে। প্রতিটি রোবটকে এআই সংলাপের ক্ষমতা দেওয়া হবে। যেন তারা সরাসরি মানুষের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে পারে।

সূত্র: সিএমজি

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াচীনবিশ্ব সংবাদ
