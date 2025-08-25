ট্রাম্পের শুল্ক: যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় লবিস্ট নিয়োগ দিলো ভারত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগমুহূর্তে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস দ্বিতীয়বারের মতো লবিস্ট প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো জানিয়েছে, সাবেক সিনেটর ডেভিড ভিটার ও তার প্রতিষ্ঠান মার্কারি পাবলিক অ্যাফেয়ার্সকে নিয়োগ দিয়েছে ভারত। এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে দাখিল নথি অনুসারে, আগস্টের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিন মাসের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার ডলার করে মোট ২ লাখ ২৫ হাজার ডলার পরিশোধ করবে নয়াদিল্লি।
এখনও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা মার্কারি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। তবে এই অংক তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট। এর আগে ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টা জেসন মিলারের এসএইচডব্লিউ পার্টনার্সকে ১৮ লাখ ডলার প্রদানের চুক্তি করেছিল ভারত।
ব্লুমবার্গের তথ্যমতে, মার্কারির সঙ্গে চুক্তির অংশ হিসেবে কাজ করছেন প্রতিষ্ঠানটির পার্টনার ব্রায়ান লাঞ্জা। তিনি ট্রাম্পের ট্রানজিশন টিমের যোগাযোগ পরিচালক ছিলেন।
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক সম্প্রতি টানাপোড়েনে পড়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখায় ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের রফতানি পণ্যের ওপর আগে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এখন অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি চলছে।
হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো গত সপ্তাহে বলেছিলেন, নির্ধারিত সময়েই এ শুল্ক কার্যকর হবে। তিনি বলেন, আমার মনে হচ্ছে এটা ঘটবেই। ভারত রক্তপাতের দায় স্বীকার করতে চায় না, একেবারেই না।
মার্কারির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলসের সঙ্গে। ওয়াইলস ২০২৪ সালের নভেম্বরে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত লবিস্ট ছিলেন। বর্তমানে তারা দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, লিবিয়া ও ইকুয়েডরের হয়ে লবিং করছে। জানুয়ারিতে ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে ফেরার পর অন্তত ৩০টি দেশ তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে লবিস্ট ভাড়া করেছে।