মোদিকে ‘মহামহিম প্রধানমন্ত্রী’, ‘প্রিয় বন্ধু’ সম্বোধন পুতিনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪২আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪২
নরেন্দ্র মোদি ও ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: এনডিটিভি

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘মহামহিম প্রধানমন্ত্রীজি’ এবং ‘প্রিয় বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেছেন। চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনের সাইডলাইনে দুই নেতা সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

পুতিন বলেন, মহামহিম প্রধানমন্ত্রী এবং প্রিয় বন্ধু, ২১ ডিসেম্বর পূর্ণ হবে ভারত-রাশিয়ার বিশেষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারত্বের ১৫ বছর। আমাদের সম্পর্ক বহুমুখী, নীতিনিষ্ঠ এবং বহুদিক দিয়ে বিস্তৃত।

তিনি আরও বলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি আনন্দিত। আজকের বৈঠক আমাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

এই বৈঠকটি যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ৫০ শতাংশ শুল্কের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন নয়াদিল্লির ওপর এ শুল্ক আরোপ করেছে। সম্মেলনস্থলে পৌঁছালে পুতিন ও মোদি করমর্দন ও আলিঙ্গনে উষ্ণ অভ্যর্থনা বিনিময় করেন।

সূত্রের বরাতে এনডিটিভি লিখেছে, বৈঠকের আগে পুতিন প্রায় ১০ মিনিট মোদির জন্য অপেক্ষা করেন। পরে গাড়ির ভেতরেই প্রায় এক ঘণ্টা তাদের আলোচনা চলে। মোদি পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, পুতিনের সঙ্গে ভ্রমণের সময়ের আলাপ সবসময় গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাণিজ্য, সার, মহাকাশ, নিরাপত্তা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিয়েও মতবিনিময় করেন দুই নেতা।

বৈঠককে ‘চমৎকার’ আখ্যা দিয়ে মোদি বলেন, আমাদের বিশেষ ও কৌশলগত অংশীদারত্ব আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে আছে।

 

বিষয়:
ভারতএশিয়ারাশিয়াচীননরেন্দ্র মোদিভ্লাদিমির পুতিনবিশ্ব সংবাদ
