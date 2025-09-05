X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
আফগানিস্তানে ৫ কোটি ইউয়ান জরুরি সহায়তা দেবে চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২২আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৫
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প পরবর্তী আফটার শকের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি: অনলাইন।

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫ কোটি ইউয়ান জরুরি মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে চীন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

চীনের সহায়তা প্যাকেজে থাকবে জরুরি প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী—তাঁবু, কম্বল ও খাবারসহ নানা সরঞ্জাম।

আফগান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তথ্যমতে, ৩১ আগস্ট রাতে আঘাত হানা ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ২০৫ জন নিহত এবং ৩ হাজার ৬৪০ জন আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপে বহু মানুষ আটকা থাকায় উদ্ধারকাজ চলছে।

ইউনিসেফ স্থানীয় অংশীদার ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে মিলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও সমন্বিত ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

 

