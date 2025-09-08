ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে হংকংয়ে স্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

শক্তিশালী মৌসুমি ঝড় ট্যাপার কারণে হংকংয়ে স্কুল বন্ধ রাখা হয় এবং বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম স্থগিত করে। ঝড়টি সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শহরের প্রায় ১৭০ কিলোমিটার (১০৬ মাইল) দূর দিয়ে অতিক্রম করে। এর প্রভাবে প্রবল দমকা হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাত আর্থিক কেন্দ্রটির বড় অংশকে আঘাত করে। কিছু ফ্লাইটও বাতিল করা হয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে কম মনে হয়েছে। রাস্তাঘাট মূলত শান্ত ছিল এবং সোমবার সকাল পর্যন্ত ভূমিধস বা বড় ধরনের বন্যার কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
বেশিরভাগ পরিবহণ ব্যবস্থা যেমন: ফেরি, বাস ও ট্রাম চলঅচল স্থগিত ছিল। আর শহরের গণপরিবহন রেলওয়ে সিস্টেম দীর্ঘ বিরতিতে চলছিল।
হংকং অবজারভেটরি জানিয়েছে, শহরে টাইফুন ৮ সংকেত বা
তৃতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবার কমপক্ষে সকাল ১১টা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। সংকেত কমালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলা হবে। তবে স্কুল সারা দিন বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে শহরের শিক্ষা ব্যুরো।
সোমবার সকালে লানতাউ দ্বীপের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ঘণ্টায় ১০১ কিলোমিটার (৬৩ মাইল) গতিবেগে স্থায়ী বাতাস রেকর্ড করা হয়। পরে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৫১ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়।
কর্তৃপক্ষ সকাল ৪টা ৫৫ মিনিটে সর্বনিম্ন হলুদ সতর্কতা জারি করে।
সোমবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে চীনের দক্ষিণ গুয়াংডং প্রদেশের তাইশানেও আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ট্যাপা। অবজারভেটরি জানিয়েছে, এটি এখন ধীরে ধীরে হংকং থেকে সরে যাবে। এর প্রভাবে পাশের চীনা শহর শেনজেনেও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।