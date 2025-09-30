X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ধসে নিহত ৩, বহু মানুষের আটকে পড়ার আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৮আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৮
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ভবন ধসে আটকা পড়াদের উদ্ধারে তৎপরতা চলছে। ছবি: রয়টার্স।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভার একটি স্কুল ভবন ধসে অন্তত তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) আসরের নামাজের সময় ইসলামিক বোর্ডিং স্কুলের একটি ভবন ধসে পড়ে। এতে আগত আরও ১০১ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া ৩৮ জনকে উদ্ধারে তৎপরতা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ সাফি জানান, সোমবার সিদোয়ারজোতে (রাজধানী জাকার্তা থেকে প্রায় ৭৮০ কিলোমিটার বা ৪৮০ মাইল পূর্বে) আল খোজিনি বোর্ডিং স্কুলটি ধসে পড়ে। এতে তিনজন নিহত হন। ১০১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আটকা পড়াদের মধ্যে অনেকেই কিশোর ছাত্র। ভবন ধসের সময় নামাজে তারা অংশ নিতে জড়ো হয়েছিল। ফলে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্থানীয় উদ্ধার কর্মকর্তা নানাং সিগিত বলেন, এখনও ৩৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন এবং অবশিষ্ট কাঠামো ধসে পড়ার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার থেকে বিরত রয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার মুখপাত্র আবদুল মুহারি বলেন, ভবনটি অনিরাপদ অবস্থায় নির্মাণকাজ চলাকালে ধসে পড়ে। তিনি বলেন, আকস্মিক ঘটনায় ভবনের নির্মাণ সামগ্রী কয়েক ডজন ছাত্র ও শ্রমিকের ওপর পড়ে।

কর্মকর্তারা আরও জানান, দুইতলা ভবনটির ভিত্তি ছিল অস্থিতিশীল এবং এর ওপর আরও দুটি তলা নির্মাণের অতিরিক্ত ভার বহন করতে পারেনি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কোমপাস টিভির ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের পরিবার একটি হোয়াইটবোর্ডের চারপাশে জড়ো হয়ে জীবিতদের তালিকা দেখছেন।

/এস/
বিষয়:
ইন্দোনেশিয়াভবন ধসবিশ্ব সংবাদ
