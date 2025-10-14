X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ট্রাম্পের স্বপ্ন, চীনের বাস্তবতা’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৪আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৪
ছবি: সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

চীন নাকি এমন এক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা পৃথিবীর যেকোনও স্থান থেকে একযোগে ছোড়া হাজারও ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করতে সক্ষম। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট’র এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এই অভাবনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ডিস্ট্রিবিউটেড আর্লি ওয়ার্নিং ডিটেকশন বিগ ডেটা প্ল্যাটফর্ম’। এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ‘গোল্ডেন ডোম’ প্রকল্পের আদলে তৈরি।

১৯৮৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ‘স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ’ বা ‘স্টার ওয়ার্স’ নামে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভাবুন, এমন এক ব্যবস্থা যা শত্রুর আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র আমাদের ভূখণ্ডে পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করতে পারবে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই প্রকল্প আর বাস্তবায়িত হয়নি। কয়েক দশক পর, ২০২৫ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দেন নতুন গোল্ডেন ডোম প্রকল্পের। এটি একটি চার স্তরবিশিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক, যার খরচ আনুমানিক ১৭৫ বিলিয়ন ডলার। এতে থাকবে মহাকাশে এক স্তর এবং স্থলভাগে তিন স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থা, যা আলাস্কা, হাওয়াই ও মূল ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে থাকবে।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনা বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে এই নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকর প্রোটোটাইপ চালু করেছেন। এটি মহাকাশ, সমুদ্র, আকাশ ও স্থলভাগে স্থাপন করা বিভিন্ন সেন্সর ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে হুমকি শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।

এই প্রযুক্তিকে বলা হচ্ছে গ্রহজুড়ে বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যা উন্নয়ন ও মোতায়েন করেছে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)।

নানজিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির গবেষকরা মডার্ন রাডার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেছেন, এই প্রোটোটাইপ একযোগে এক হাজার ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ পরিচালনা করতে পারে। এটি বিচ্ছিন্ন, বহুস্তরের ও অনেক ধরনের হুমকির তথ্য একত্র করে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। যা পিএলএ সদর দফতরের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের গোল্ডেন ডোম প্রকল্প এখনও প্রযুক্তিগত কাঠামো নির্ধারণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর বহুমাত্রিক প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক হিসেবে পরিকল্পিত হলেও বাস্তবায়ন শুরু হয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, চীনের এই উদ্ভাবন এখন শুধু সামরিক প্রযুক্তিতেই নয়, কৌশলগত প্রতিরক্ষা প্রতিযোগিতাতেও বেইজিংকে এক ধাপ এগিয়ে নিলো। রিগানের ‘স্টার ওয়ার্স’ ও ট্রাম্পের ‘গোল্ডেন ডোম’ এখনও কাগজে সীমাবদ্ধ। কিন্তু চীন ইতোমধ্যেই তা বাস্তবায়নের পথে পা রাখলো।

সূত্র: এনডিটিভি

/এএ/
বিষয়:
এশিয়াযুক্তরাষ্ট্রচীনবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
১৫ বিলিয়ন ডলারে ভারতে এআই ডেটা হাব নির্মাণ করবে গুগল
গাজার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে হামাস, অনিশ্চয়তায় যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ
সর্বশেষ খবর
ফ্রি দিলেও মানুষ মুজিব কোট নেবে না, ভয়েও কেউ পরে না: নুর
ফ্রি দিলেও মানুষ মুজিব কোট নেবে না, ভয়েও কেউ পরে না: নুর
চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রাসহ ২ জন গ্রেফতার
চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রাসহ ২ জন গ্রেফতার
বাসে তল্লাশি করে মাদক ও ওয়াকিটকি উদ্ধার, ২ জন আটক
বাসে তল্লাশি করে মাদক ও ওয়াকিটকি উদ্ধার, ২ জন আটক
মিরপুরের অগ্নিকাণ্ড, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তারেকের
মিরপুরের অগ্নিকাণ্ড, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তারেকের
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media