আরব সাগরে এক বিলিয়ন ডলারের মাদক জব্দ করলো পাকিস্তানি নৌবাহিনী

আরব সাগরে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের মাদক জব্দ করেছে পাকিস্তানের নৌবাহিনী। সৌদি নেতৃত্বাধীন যৌথ সামুদ্রিক জোট কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস (সিএমএফ)-এর অংশ হিসেবে পরিচালিত এ অভিযানে দুটি পৃথক জাহাজ থেকে এই পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
বুধবার এক বিবৃতিতে সিএমএফ জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে পাকিস্তানের নৌবাহিনী দুটি পৃথক ছোট নৌযান আটক করে। সেখান থেকে মোট ৯৭২ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।
১৮ অক্টোবর প্রথম অভিযানে একটি নৌযান থেকে ২ টনের বেশি ক্রিস্টাল মেথঅ্যামফেটামিন (আইস) জব্দ করা হয়। এগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ৮২২ মিলিয়ন ডলার। এর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি অভিযানে ৩৫০ কিলোগ্রাম আইস ও ৫০ কিলোগ্রাম কোকেন উদ্ধার করা হয়। যেগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার।
সিএমএফ জানায়, আটক জাহাজগুলোর কোনও জাতীয় পরিচয় ছিল না এবং সেগুলোকে ‘নো ন্যাশনালিটি’ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে জাহাজগুলোর উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
এই অভিযানটি সৌদি নেতৃত্বাধীন কম্বাইন্ড টাস্ক ফোর্স ১৫০-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় পরিচালিত হয়। বাহিনীর কমান্ডার, সৌদি নৌবাহিনীর কমোডর ফাহাদ আলজোয়াদ বলেন, এটি সিএমএফ-এর ইতিহাসে অন্যতম সফল মাদক জব্দ অভিযান। এ সাফল্য বহুজাতিক সহযোগিতার কার্যকারিতা প্রমাণ করে।
সিএমএফ হলো ৪৭-দেশের একটি যৌথ নৌবাহিনী নেটওয়ার্ক। এই বাহিনী প্রায় ৩২ লাখ বর্গমাইল জলসীমা তদারকি করে। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌবাণিজ্য পথগুলোর কিছু অংশে তারা নজরদারি চালায়। এই বাহিনী জলদস্যু, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কাজ করে।
এক পৃথক বিবৃতিতে পাকিস্তানের নৌবাহিনী জানিয়েছে, এই অভিযান তাদের আঞ্চলিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বৈশ্বিক শান্তি এবং অবৈধ পাচারবিরোধী লড়াইয়ে অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।