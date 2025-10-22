X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আরব সাগরে এক বিলিয়ন ডলারের মাদক জব্দ করলো পাকিস্তানি নৌবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৬
সিএমএফ হলো ৪৭-দেশের একটি যৌথ নৌবাহিনী নেটওয়ার্ক

আরব সাগরে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের মাদক জব্দ করেছে পাকিস্তানের নৌবাহিনী। সৌদি নেতৃত্বাধীন যৌথ সামুদ্রিক জোট কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস (সিএমএফ)-এর অংশ হিসেবে পরিচালিত এ অভিযানে দুটি পৃথক জাহাজ থেকে এই পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে সিএমএফ জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে পাকিস্তানের নৌবাহিনী দুটি পৃথক ছোট নৌযান আটক করে। সেখান থেকে মোট ৯৭২ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

১৮ অক্টোবর প্রথম অভিযানে একটি নৌযান থেকে ২ টনের বেশি ক্রিস্টাল মেথঅ্যামফেটামিন (আইস) জব্দ করা হয়। এগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ৮২২ মিলিয়ন ডলার। এর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি অভিযানে ৩৫০ কিলোগ্রাম আইস ও ৫০ কিলোগ্রাম কোকেন উদ্ধার করা হয়। যেগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার।

সিএমএফ জানায়, আটক জাহাজগুলোর কোনও জাতীয় পরিচয় ছিল না এবং সেগুলোকে ‘নো ন্যাশনালিটি’ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে জাহাজগুলোর উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

এই অভিযানটি সৌদি নেতৃত্বাধীন কম্বাইন্ড টাস্ক ফোর্স ১৫০-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় পরিচালিত হয়। বাহিনীর কমান্ডার, সৌদি নৌবাহিনীর কমোডর ফাহাদ আলজোয়াদ বলেন, এটি সিএমএফ-এর ইতিহাসে অন্যতম সফল মাদক জব্দ অভিযান। এ সাফল্য বহুজাতিক সহযোগিতার কার্যকারিতা প্রমাণ করে।

সিএমএফ হলো ৪৭-দেশের একটি যৌথ নৌবাহিনী নেটওয়ার্ক। এই বাহিনী প্রায় ৩২ লাখ বর্গমাইল জলসীমা তদারকি করে। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌবাণিজ্য পথগুলোর কিছু অংশে তারা নজরদারি চালায়।  এই বাহিনী জলদস্যু, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কাজ করে।

এক পৃথক বিবৃতিতে পাকিস্তানের নৌবাহিনী জানিয়েছে, এই অভিযান তাদের আঞ্চলিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বৈশ্বিক শান্তি এবং অবৈধ পাচারবিরোধী লড়াইয়ে অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

/এএ/
বিষয়:
এশিয়ামধ্যপ্রাচ্যপাকিস্তানসৌদি আরববিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
আইসল্যান্ডে প্রথমবারের মতো মশার সন্ধান
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
ট্রাম্পের এশিয়া সফরের আগে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করলো উ. কোরিয়া
সর্বশেষ খবর
দুদকের মামলায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা কারাগারে
দুদকের মামলায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা কারাগারে
২০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে মিরসরাই ইপিজেডের প্রবেশপথ
২০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে মিরসরাই ইপিজেডের প্রবেশপথ
যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশের ইংরেজি ছবি
যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশের ইংরেজি ছবি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ কবে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ কবে
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media