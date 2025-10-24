X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এশিয়া সফর: দ. কোরিয়ায় শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৪আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৩
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং। ফাইল ছবি: রয়টার্স

এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে আগামী সপ্তাহে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সাম্প্রতিক বাণিজ্য উত্তেজনার পর বৈঠকটি হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা থাকলেও অবশেষে তা চূড়ান্ত হলো। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

হোয়াইট হাউজের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, ট্রাম্প শুক্রবার রাতে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখানে তিনি রবিবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং আসিয়ান নেতাদের এক নৈশভোজে যোগ দেবেন। সোমবার তিনি জাপানে পৌঁছে মঙ্গলবার দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে বৈঠক করবেন।

বুধবার ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছাবেন। সেখানেই বৃহস্পতিবার সকালে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তার বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে। এর আগে তিনি এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) সিইও সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্র-এপেক নেতাদের নৈশভোজে যোগ দিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হবেন।

গত অক্টোবরের শুরুতে চীন বিরল খনিজ রফতানিতে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপের পর যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ নতুন করে তীব্র আকার নেয়। এর জবাবে ট্রাম্প প্রশাসন শুল্ক বৃদ্ধি ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। তবে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ট্রাম্প আশাবাদী মন্তব্য করে বলেছেন যে বেইজিংয়ের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি মনে করি বৈঠকটি ভালোভাবে হবে এবং সবাই এতে সন্তুষ্ট হবেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এটিই তার প্রথম মুখোমুখি বৈঠক।

ট্রাম্প বলেন, বৈঠকে শি-কে করা তার প্রথম প্রশ্ন হবে ফেন্টানিল নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, চীন ফেন্টানিল তৈরির কাঁচামাল রফতানি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মাদকজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর একটি হলো ফেন্টানিল। বেইজিং অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, ওয়াশিংটন এই ইস্যুটি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে।

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, চীন থেকে এ ধরনের রাসায়নিক প্রবাহই যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানোর অন্যতম কারণ। ট্রাম্প বলেন, আমি শি-কে প্রথমেই ফেন্টানিল নিয়ে প্রশ্ন করবো। এটি আমার আলোচনা তালিকার শীর্ষে থাকবে।

 

/এএ/এমওএফ/
বিষয়:
এশিয়াআমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রচীনডোনাল্ড ট্রাম্পদক্ষিণ কোরিয়াশি জিনপিংবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচারে চীনের নতুন প্রযুক্তি
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
সর্বশেষ খবর
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
খেলাধুলাকে অর্থনীতির অংশ হিসেবে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি: আমির খসরু
খেলাধুলাকে অর্থনীতির অংশ হিসেবে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি: আমির খসরু
অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করবো না, থাইল্যান্ডের কাছে হেরে বাংলাদেশ কোচ
অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করবো না, থাইল্যান্ডের কাছে হেরে বাংলাদেশ কোচ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
সর্বাধিক পঠিত
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media