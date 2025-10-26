নেপালের মন্ত্রিসভায় দুই তরুণকে নিলেন সুশীলা কার্কি

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি রবিবার তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেছেন। সম্প্রতি জেন-জিদের নেতৃত্বে বিক্ষোভের পর গঠিত এই মন্ত্রিসভায় তিনি দুই তরুণকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নেপালে তরুণদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাময়িক নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ শুরু হয়, তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে নেপালে। দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকটে ক্ষুব্ধ তরুণদের এই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। সহিংসতায় অন্তত ৭৩ জন নিহত হন এবং সংসদ ভবন, আদালত ও সরকারি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ ঘটে।
সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রবিবার নতুন দুই মন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাওডেল। ২৮ বছর বয়সী বাবলু গুপ্তাকে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং চিকিৎসক সুধা শর্মাকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যামন্ত্রী করা হয়েছে।
বাবলু গুপ্তা হান্ড্রেডস গ্রুপ নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য ও শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। অপরদিকে সুধা শর্মা মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য নীতিতে নেতৃত্বের জন্য পরিচিত একজন চিকিৎসক ও লেখক।
দুজনই গত মাসে বিক্ষোভ চলাকালে তরুণদের দাবির প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন।
প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সমন্বয়ক রাম রাওয়াল জানান, কার্কি আরও দুইজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। তবে তরুণদের সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরামর্শের কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রয়েছে।
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, তরুণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শেষ না হওয়ায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ এখনও অসম্পূর্ণ।
৭৩ বছর বয়সী সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি গত মাসে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। তার নেতৃত্বে নেপাল আগামী ৫ মার্চের নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে।
কার্কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবেন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলবেন।