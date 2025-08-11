X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক নিয়ে ইউক্রেনীয়দের সংশয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৫আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৫
জেলেনস্কি, ট্রাম্প ও পুতিন। ফাইল ছবি: এপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আলাস্কা বৈঠক নিয়ে ইউক্রেনজুড়ে সংশয় বাড়ছে। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় পোক্ত ইউক্রেনীয় সেনা তারাস মনে করছেন, এই বৈঠকে কোনও অলৌকিক শান্তি আসবে না। বরং পুতিন ট্রাম্পকে বোঝাতে চাইবেন যে, শান্তি চায় না ইউক্রেনই। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

পূর্ব ইউক্রেনের ট্রেঞ্চে তিন বছরের বেশি সময় কাটানো ৩২ বছর বয়সী এই সেনা বলেছেন, পুতিন মনে করছেন শীতের আগে বড় কোনও এলাকা দখল করবেন, বা ফ্রন্টলাইন ভেঙে ইউক্রেনকে শর্ত মানতে বাধ্য করবেন।

মাঠের পরিস্থিতি ইউক্রেনীয়দের আশঙ্কা আরও বাড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ডনেস্ক অঞ্চলে চাপ বাড়িয়েছে। গত তিন মাসে তারা প্রায় ১ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করেছে, যার অধিকাংশই ডনেস্কে। ২০২২ সালে সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরুর পর রাশিয়া প্রথম দিকে ইউক্রেনের প্রায় ২৭ শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিলেও পাল্টা আক্রমণে কিয়েভ কিছুটা এলাকা ফিরে পায়।

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে খবরে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্প ডনেস্ক ও পার্শ্ববর্তী লুহানস্ক অঞ্চল রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারেন। বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি ও অন্য অঞ্চলগুলোতে ফ্রন্টলাইন স্থির রাখার শর্ত থাকবে। তবে এর মানে হবে ইউক্রেনের ‘দুর্গ বলয়’ খালি করা, যা রাশিয়াকে ভবিষ্যৎ আক্রমণে কৌশলগত সুবিধা দেবে বলে সতর্ক করেছে মার্কিন থিংকট্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার (আইএসডব্লিউ)।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি স্পষ্ট করে বলেছেন, তার দেশ দখলদারদের ভূখণ্ড উপহার দেবে না। তার কথায়, আমাদের প্রয়োজন স্থায়ী শান্তি, কয়েক মাস পরে নয়, এখনই।

অনেক ইউক্রেনীয়ের কাছে আলাস্কা বৈঠক অবিশ্বাসের আরেকটি কারণ ট্রাম্পের ওপর আস্থাহীনতা। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল লিওনিদ চেরকাসিন বলেন, ট্রাম্প আমাদের একাধিকবার হতাশ করেছেন। তিনি এবার ভিন্ন কিছু করবেন মনে করা হবে খুবই সরলতা।

জার্মানির ব্রেমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিকোলাই মিত্রোখিন বলেন, সম্ভবত বিমান হামলা স্থগিতের চুক্তি হবে। আর পুতিনকে তিন মাস সময় দেওয়া হবে পুরো ডনেস্ক দখলের জন্য। এরপর তিনি ট্রাম্পকে ধোঁকা দিয়ে যুদ্ধ আবার শুরু করবেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, পুতিন আসলে এই বৈঠককে কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে ব্যবহার করবেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রে সমমর্যাদার আলোচনায় বসা তার জন্য বড় সুযোগ।

/এএ/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
ফিলিপিনো জাহাজকে ধাওয়া করতে গিয়ে দুই চীনা জাহাজের সংঘর্ষ
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
সর্বশেষ খবর
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
আবারও উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প: জামিনে বেরিয়ে এসেই সংঘর্ষ
আবারও উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প: জামিনে বেরিয়ে এসেই সংঘর্ষ
টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু
টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media