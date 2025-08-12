যুদ্ধবিরতি নয়, পুতিন নতুন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন: জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য নয়, বরং ইউক্রেনে নতুন সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
সোমবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা ও সামরিক কমান্ডারদের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, পুতিন বৈঠককে নিজের ‘ব্যক্তিগত বিজয়’ হিসেবে উপস্থাপন করবেন এবং এরপরও আগের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।
শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কায় বৈঠকে বসবেন পুতিন।
জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি যুদ্ধবিরতির কোনও প্রস্তুতি নিচ্ছেন না। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য রাশিয়ার সেনারা কোনও নির্দেশ পায়নি। বরং তারা বাহিনী পুনঃবিন্যাস করছে, যা নতুন হামলারই ইঙ্গিত।
ইউক্রেনের দক্ষিণ ফ্রন্টের সামরিক মুখপাত্র ভ্লাদিস্লাভ ভলোশিন সোমবার রয়টার্সকে জানান, রাশিয়া জাপোরিজ্জিয়া অঞ্চলে কিছু সেনা ইউনিট সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।, যা নতুন আক্রমণের প্রস্তুতির অংশ হতে পারে।
এর আগে সোমবার জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেছিলেন, রাশিয়াকে কোনও ছাড় দিলে তারা যুদ্ধ থামাবে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছিলেন, খুনি ছাড় পেলে শান্ত হয় না। রাশিয়া হত্যাযজ্ঞ থামাতে অস্বীকার করছে। তাই তাদের কোনও পুরস্কার বা ছাড় দেওয়া যাবে না।
এই সতর্কবার্তা ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের প্রাক্কালে এলো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ করতে কিয়েভকে কিছু ভূমি ছাড় দিতে হবে।
ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, বৈঠকের প্রথম দুই মিনিটেই তিনি বুঝে যাবেন আলোচনায় অগ্রগতি সম্ভব কি না। ভবিষ্যতে পুতিনের সঙ্গে জেলেনস্কিরও বৈঠক হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।