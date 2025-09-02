X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম, ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৯আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৯
বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো। ছবি: এপি।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বেলজিয়াম। চলতি মাসের শেষের দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এমন ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

তিনি লিখেছেন, ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘ অধিবেশনে বেলজিয়াম স্বীকৃতি দেবে! এবং ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। 

প্রেভো জানান, বেলজিয়াম ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১২টি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। এর মধ্যে রয়েছে দখল করা বসতি থেকে পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং ইসরায়েলি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরকারি ক্রয়নীতির পুনর্মূল্যায়ন।

তিনি আরও জানান, ফিলিস্তিনে বিশেষ করে গাজায় যে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

জুলাইয়ের শেষে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘোষণা করেছিলেন যে ফ্রান্স ইউএনজিএ অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। অধিবেশনটি ৯ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে।

এরপর থেকে আরও কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তবে কিছু দেশ বলেছে তারা শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

চলতি বছরের এপ্রিলে পর্যন্ত প্রায় ১৪৭টি দেশ, যা জাতিসংঘ সদস্যদের ৭৫ শতাংশ, ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ অন্তত ৬৩ হাজার ৪৫৯ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ৬০ হাজার ২৫৬ জন। এমন সময়ে বেলজিয়ামের এই ঘোষণা এলো।

গত জুলাইয়ে গাজায় নৃশংসতায় অংশগ্রহণের অভিযোগে দুই ইসরায়েলি সেনাকে অভিযুক্ত করে দায়ের করা যুদ্ধাপরাধ মামলাটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) প্রেরণ করেছিলেন বেলজিয়ান প্রসিকিউটররা।

গাজাফিলিস্তিনইসরায়েলবেলজিয়ামবিশ্ব সংবাদ
চীনের বিকল্প হওয়ার সুযোগ ছিল ভারতের, বাদ সাধলেন ট্রাম্প
বিশেষ ট্রেনে চীনের পথে কিম জং উন
আফগানিস্তান-পাকিস্তানে গত কয়েক বছরে আঘাত হেনেছে যত ভূমিকম্প
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে স্টার্কের বিদায়
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে নারীকে হত্যা
নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তারেক রহমান: আমির খসরু
চবি উপাচার্যের বক্তব্যের প্রতিবাদে নারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
