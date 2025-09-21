X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
জাতিসংঘ অধিবেশনে গাজায় ইসরায়েলের ‘গণহত্যা’ তুলে ধরবেন এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১
রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান। ফাইল ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান বলেছেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তার ভাষণে গাজায় ইসরায়েলের ‘গণহত্যা’ প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড এ খবর জানিয়েছে।

রবিবার নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক বিমানবন্দরে যাত্রার আগে এরদোয়ান সাংবাদিকদের বলেন, গাজায় চলমান নিপীড়ন আমি জাতিসংঘে তুলব। পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় তুরস্কের প্রচেষ্টার কথাও জানাব।

এরদোয়ান বলেন, এবারের জাতিসংঘ অধিবেশন ভিন্নমাত্রা পাবে। অনেক দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। আমরা আশা করি এটি দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান দ্রুত কার্যকর করতে সহায়তা করবে।

তিনি বলেছেন, তুর্কি সাইপ্রাসের জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তাও তার আলোচনায় থাকবে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, অধিবেশনের ফাঁকে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আলোচনায় বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার বিষয় গুরুত্ব পাবে। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, জাতিসংঘের বর্তমান কাঠামো তার দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট নয়।

এরদোয়ান আরও জানান, তিনি নিউ ইয়র্কে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল শায়বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কয়েক দশক পর প্রথমবারের মতো সিরিয়ার নেতৃত্ব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছে।

তিনি বলেন, সিরিয়ার ভাই-বোনেরা স্বাধীনতার জন্য বড় মূল্য দিয়েছে। আমরা আশা করি জাতিসংঘের অধিবেশন সিরিয়ার স্বাধীনতায় ভূমিকা রাখবে। আমরা আমাদের অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চিতে শান্তি চাই।

 

বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রগাজাইসরায়েলরজব তাইয়্যেব এরদোয়ানতুরস্কজাতিসংঘবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
৫ কোটি ৫৫ লাখ বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার
‘এআই দিয়ে তৈরি পূজামণ্ডপে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুরের ছবি ছড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেকে’
রাজধানীতে বৃদ্ধাকে খুনের ঘটনায় ‘পালিত নাতি’ কারাগারে
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন: ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
 
 
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
