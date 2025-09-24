শান্তিতে নোবেল পেতে চাইলে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করুন: ট্রাম্পকে ম্যাক্রোঁ

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। মঙ্গলবার নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্সের টেলিভিশন চ্যানেল বিএফএম-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ম্যাক্রোঁ বলেছেন, ইসরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা কেবল ট্রাম্পেরই আছে। তিনি বলেন, একজন মানুষই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন, আর তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কারণ আমরা যুদ্ধ চালানোর মতো অস্ত্র বা সরঞ্জাম সরবরাহ করি না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তা করছে।
এর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প পশ্চিমা মিত্রদের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন দেওয়ার পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমাদের গাজা যুদ্ধ অবিলম্বে থামাতে হবে, অবিলম্বে শান্তি আলোচনা শুরু করতে হবে।
ট্রাম্পের বক্তব্য প্রসঙ্গে ম্যাক্রোঁ বলেন, আমি দেখছি একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি আজ সকালে জাতিসংঘের মঞ্চ থেকে বলেছেন ‘আমি শান্তি চাই, আমি সাতটি সংঘাতের সমাধান করেছি, আমি নোবেল শান্তি পুরস্কার চাই।’ কিন্তু সেই পুরস্কার কেবল তখনই সম্ভব, যদি আপনি এই সংঘাত বন্ধ করেন।
কম্বোডিয়া, ইসরায়েল ও পাকিস্তানের মতো কয়েকটি দেশ ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। কারণ, তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে কিছু শান্তিচুক্তি ও যুদ্ধবিরতি মধ্যস্থতা করেছেন।
হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র আনা কেলি এ বিষয়ে বলেন, জাতিসংঘে উপস্থিত সবার চেয়ে বেশি শান্তির জন্য কাজ করেছেন ট্রাম্প। বৈশ্বিক স্থিতিশীলতায় তার অবদানই প্রমাণ করে, কেবল এই প্রেসিডেন্টই এত কিছু করতে পেরেছেন, কারণ তিনি কার্যকরভাবে আমেরিকাকে আবার শক্তিশালী করেছেন।