রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
স্পেনের বার্সেলোনায় ফিলিস্তিনপন্থি মিছিলে সংঘর্ষ: আটক ৮, আহত ২০ পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২
কিছু বিক্ষোভকারী ইসরায়েল-সম্পর্কিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায়। ছবি: রয়টার্স

স্পেনের বার্সেলোনায় ফিলিস্তিন সংহতি মিছিলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ২০ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আটজনকে আটক করেছে স্থানীয় পুলিশ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

শনিবার প্রায় ৭০ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ মূলত শান্তিপূর্ণ থাকলেও, শেষের দিকে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। কিছু বিক্ষোভকারী ইসরায়েল-সম্পর্কিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাদ্রিদসহ স্পেনের বিভিন্ন শহর ও ইতালির রোম ও পর্তুগালের লিসবনেও একই দিনে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ হয়েছে। এসব বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে গ্লোবাল সুমুদ নামের মানবিক সাহায্যবাহী জাহাজ বহরটি গাজা অবরোধ ভাঙতে যাত্রা করার পর ইসরায়েলি বাহিনীর তা আটক করার ঘটনায়।

স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আরটিভিই-কে জানান, ওই ত্রাণবাহী বহরে আটক ৪৯ জন স্পেনীয় নাগরিকের মধ্যে ২১ জন রবিবার তেল আবিব থেকে দেশে ফিরবেন।

গত মে মাসে স্পেন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকেই দেশটি ইসরায়েলের গাজা অভিযান নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে আসছে। গত মাসে মাদ্রিদ সরকার ইসরায়েলে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিকমানের জ্বালানি সরবরাহ নিষিদ্ধ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, বার্সেলোনার বিক্ষোভে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। সংঘর্ষের পর শহরের কিছু এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অধিকাংশ বিক্ষোভকারী শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করলেও কিছু গোষ্ঠী দোকান ও রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

 

৪ জেলায় বন্যার আভাস
মাদ্রাসা থেকে পালাতে গিয়ে পাঁচতলার কার্নিশে আটকে পড়লো শিশু
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের বিষয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য হয়েছে’
সীতাকুণ্ডে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা-মারধর, ক্যামেরা ভাঙচুর
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
