যুক্তরাজ্যের নর্থহ্যাম্পটনশায়ারে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহান্তে কেটারিং মসজিদে (মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার) হামলার ঘটনায় এক ব্রিটিশ মুসলিম বংশোদ্ভূত এশীয় যুবককে আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
৪৩ বছর বয়সী অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম আরিফ আলী রফিক। নর্থহ্যাম্পটনের হারলেস্টোন রোডের বাসিন্দা এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জীবন বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। গুরুতর এই অভিযোগটি গত ৫ অক্টোবর রবিবার বিকেলে ঘটা একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, সেদিন হেডল্যান্ডসে অবস্থিত এই মসজিদের মূল দরজায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।
কেটারিং মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার স্থানীয় মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি নামাজ ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং ২০০৮ সাল থেকে কেটারিং মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের মিলনস্থল। একজন মুসলমান ধর্মীয় উপাসনালয়কে লক্ষ্য করার এই ঘটনা স্থানীয় কমিউনিটিতে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।
নর্থহ্যাম্পটনশায়ার পুলিশ রফিককে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত এশীয় পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করেছে।