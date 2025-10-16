X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউক্রেন যুদ্ধে উত্তেজনা বাড়ছে, সাহায্যের জন্য ট্রাম্পের কাছে যাচ্ছেন জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪০আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪০
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: রয়টার্স।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুদ্ধের এ পর্যায়ে আরও সামরিক সহায়তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন জেলেনস্কি। তাদের এই সাক্ষাৎটি এমন সময়ে হচ্ছে যখন কিয়েভ ও মস্কো উভয়ই শক্তিশালী আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধকে আরও তীব্র করছে। ন্যাটো একের পর এক আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে হিমশিম খাচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

আগস্ট মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের শীর্ষ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় কোনও সাফল্য না আসায়, কিয়েভ ড্রোন হামলার মাধ্যমে রুশ তেল শোধনাগারগুলোকে আঘাত করে চলেছে। অন্যদিকে রাশিয়ার বিমান হামলায় ইউক্রেনজুড়ে বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে।

ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলও এখন চরম সতর্ক অবস্থায় রয়েছে, কারণ পোল্যান্ড ও এস্তোনিয়া জানিয়েছে গত মাসে রাশিয়ার ড্রোন ও যুদ্ধবিমান তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। যদিও মস্কো এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এরপর জার্মানি ও ডেনমার্কেও একই ধরনের ড্রোন ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

সাবেক এক জ্যেষ্ঠ ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা বলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ই চাপ বাড়িয়ে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে চাইছে, যাতে ভবিষ্যতের আলোচনায় সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া যায়। তবে উভয় পক্ষেরই এই তীব্র যুদ্ধচাপ দীর্ঘদিন ধরে রাখার মতো সক্ষমতা নেই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে রয়টার্সকে ওই সূত্র জানান, ‘আমার মনে হয়, এই ধাপের উত্তেজনা আরও দুই মাস চললেই যথেষ্ট।’

জেলেনস্কি ট্রাম্পের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার অনুরোধ জানাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে মস্কোসহ রাশিয়ার অন্যান্য বড় শহরগুলো ইউক্রেনের হামলার আওতায় চলে আসবে।

ট্রাম্প বলেছেন, যদি পুতিন আলোচনার টেবিলে না আসেন, তবে তিনি ইউক্রেনকে এসব অস্ত্র সরবরাহ করতে পারেন।

এদিকে রাশিয়া আলাস্কা শীর্ষ বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্কের হারানো গতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। তবে একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে— যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো পদক্ষেপ যা রাশিয়ার ক্ষতি করতে পারে, তার জবাব কঠোরভাবে দেওয়া হবে।

ট্রাম্পের বক্তব্য সম্প্রতি ইউক্রেনের পক্ষে ঘুরে গেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে পুতিনের প্রতি ক্ষোভ ও শান্তি উদ্যোগে অগ্রগতি না হওয়ার হতাশা প্রকাশের পর, গত মাসে তার অবস্থান বদলায়।

এর আগে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, কিয়েভকে ভূমি ছেড়ে দিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী পুরো ভূখণ্ড থেকে রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করার সক্ষমতা রাখে— এমনকি তিনি রাশিয়াকে 'কাগজের বাঘ' বলে উপহাসও করেছেন।

তিনি ইউক্রেনীয় জনগণের প্রশংসা করেছেন— যা ছয় মাস আগেও অকল্পনীয় ছিল, যখন তিনি ও জেলেনস্কি হোয়াইট হাউজে প্রকাশ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবুও অনেক ইউক্রেনীয় এই পরিবর্তিত অবস্থানকে সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং মনে করছেন কথার পেছনে বাস্তব পদক্ষেপের সম্ভাবনা কম।

বুধবার ন্যাটোর ব্রাসেলস সদর দফতরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ মস্কোর ওপর চাপ বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং ‘রাশিয়ার চলমান আগ্রাসনের জন্য খরচ বাড়ানো’র প্রতিশ্রুতি দেন।

ট্রাম্প ও জেলেনস্কি ইউক্রেনের ড্রোন প্রযুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করার একটি চুক্তি নিয়েও আলোচনা করতে পারেন— যা ইউক্রেনের টিকে থাকার সঙ্গে ট্রাম্পকে আরও সরাসরি যুক্ত করবে।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
চীনে ৩০ খ্রিষ্টান গ্রেফতার, নতুন দমন অভিযানের শঙ্কা
মিয়ানমারের বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা কম : ইইউ
ট্রাম্পের শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানি কমেছে ৪০ শতাংশ
সর্বশেষ খবর
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
আরও তীব্র হয়েছে চট্টগ্রামে কারখানায় লাগা আগুন, ঝুঁকিতে আশপাশের ভবন
আরও তীব্র হয়েছে চট্টগ্রামে কারখানায় লাগা আগুন, ঝুঁকিতে আশপাশের ভবন
প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের শুক্রবারের অনশন কর্মসূচি স্থগিত
প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের শুক্রবারের অনশন কর্মসূচি স্থগিত
চীনে ৩০ খ্রিষ্টান গ্রেফতার, নতুন দমন অভিযানের শঙ্কা
চীনে ৩০ খ্রিষ্টান গ্রেফতার, নতুন দমন অভিযানের শঙ্কা
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media