X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রুশ-মার্কিন সংযোগে ‘পুতিন-ট্রাম্প টানেল’ তৈরির প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০৭আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০৭
ভ্লাদিমির পুতিন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমুদ্রতলের নিচে একটি রেলপথ টানেল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্রেমলিনের বিনিয়োগ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ। তিনি বলেন, এই ১১২ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইবেরিয়া-আলাস্কা সংযোগ টানেল যৌথভাবে দুই দেশের খনিজ ও জ্বালানি অনুসন্ধানে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

দিমিত্রিয়েভ জানিয়েছেন, টানেলটি নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান দ্য বোরিং কোম্পানি অংশ নিতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ মাস্ককে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন, চলুন একসঙ্গে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে, আমেরিকা ও আফ্রো-ইউরেশিয়াকে যুক্ত করুক ‘পুতিন-ট্রাম্প টানেল’।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার হোয়াইট হাউজে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের সময় এই প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, এটি বেশ আকর্ষণীয় ধারণা। তবে জেলেনস্কি স্পষ্টভাবে জানান, আমি এই ধারণা নিয়ে খুশি নই।

দিমিত্রিয়েভ রাশিয়ার ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের প্রধান নির্বাহীও। তিনি গত মাসে জানিয়েছিলেন, আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন একসঙ্গে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে অংশ নিতে পারে। তিনি বলেন, আমরা যৌথভাবে আর্কটিক জ্বালানি প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ খুঁজছি।

বর্তমানে রাশিয়া ও অন্যান্য আর্কটিক দেশগুলো বরফ গলতে শুরু করায় ওই অঞ্চলে খনিজ আহরণ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

দিমিত্রিয়েভ উল্লেখ করেন, শীতল যুদ্ধের সময়ও ‘কেনেডি-ক্রুশ্চেভ ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিজ’ নামে একটি সংযোগ সেতুর প্রস্তাব উঠেছিল। তিনি সেই সময়কার একটি নকশা প্রকাশ করেন, যেখানে নতুন টানেলের সম্ভাব্য পথও দেখানো হয়।

রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী বেরিং প্রণালিতে সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানে দূরত্ব মাত্র ৮২ কিলোমিটার। প্রণালির মাঝখানে থাকা দুটি ছোট দ্বীপ—একটি রাশিয়ার, অপরটি যুক্তরাষ্ট্রের—দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার।

দিমিত্রিয়েভ বলেন, মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মহাদেশগুলোকে সংযুক্ত করার সময় এসেছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে দুই ঘণ্টার ফোনালাপ হয়েছে। তারা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বৈঠকে বসবেন বলে নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিন।

তবে শুক্রবার রাত পর্যন্ত দিমিত্রিয়েভের পোস্টে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি ইলন মাস্ক।

সূত্র: আল জাজিরা





/এএ/
বিষয়:
ইউরোপআমেরিকাযুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
‘ফ্লাইং ক্রেমলিন’ নিয়ে বুদাপেস্ট যেতে পারবেন পুতিন?
টমাহক পেলেন না জেলেনস্কি, শান্তির আহ্বান ট্রাম্পের
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
সর্বশেষ খবর
‘ফ্লাইং ক্রেমলিন’ নিয়ে বুদাপেস্ট যেতে পারবেন পুতিন?
‘ফ্লাইং ক্রেমলিন’ নিয়ে বুদাপেস্ট যেতে পারবেন পুতিন?
বরগুনায় ডেঙ্গুতে স্কুলশিক্ষকের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪
বরগুনায় ডেঙ্গুতে স্কুলশিক্ষকের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪
তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে খেলবে না আফগানিস্তান 
তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে খেলবে না আফগানিস্তান 
বাসা থেকে নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার
বাসা থেকে নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
সেই ৫০০ ভরি স্বর্ণ চুরির রহস্য উদঘাটন, ১৯০ ভরি উদ্ধার
সেই ৫০০ ভরি স্বর্ণ চুরির রহস্য উদঘাটন, ১৯০ ভরি উদ্ধার
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media