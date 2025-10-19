ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ গহনা নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়েছে চোরেরা

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিশ্বখ্যাত ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ ঐতিহাসিক গহনা চুরি হয়েছে। রবিবার সকালে জানালা ভেঙে জাদুঘরে ঢুকে চোরেরা এসব গহনা চুরি করে মোটরসাইকেলে পালিয়ে গেছে। ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে (গ্রিনিচ সময় ০৭৩০) জাদুঘর দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকাকালেই চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা গ্যালারি দ্য আপোলন ভবনে প্রবেশ করে। এই স্থানেই ফ্রান্সের রাজমুকুটের গহনাগুলো প্রদর্শিত হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঠিক কোন কোন বস্তু চুরি হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চুরি হওয়া সামগ্রীর বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এসব বস্তু শুধু বাজারমূল্যের দিক থেকে নয়, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিক থেকেও অমূল্য।
চুরির ঘটনায় কেউ আহত হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জাদুঘরের কর্মী, দর্শনার্থী বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হননি।
ল্যুভর কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছে, বিশেষ কারণে জাদুঘরটি পুরো দিন বন্ধ থাকবে।
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিদর্শিত এই জাদুঘরে রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম মোনা লিসাসহ অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন।
এর আগে চলতি বছর জাদুঘর কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী কক্ষগুলোর জরুরি সংস্কার ও নিরাপত্তা জোরদারের জন্য ফরাসি সরকারের সহায়তা চেয়েছিল। ল্যুভর জাদুঘর গত বছর ৮৭ লাখ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানিয়েছিল।