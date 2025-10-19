X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ গহনা নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়েছে চোরেরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮
বিশেষ কারণে জাদুঘরটি পুরো দিন বন্ধ থাকবে। ছবি: রয়টার্স

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিশ্বখ্যাত ল্যুভর জাদুঘর থেকে ‘অমূল্য’ ঐতিহাসিক গহনা চুরি হয়েছে। রবিবার সকালে জানালা ভেঙে জাদুঘরে ঢুকে চোরেরা এসব গহনা চুরি করে মোটরসাইকেলে পালিয়ে গেছে। ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে (গ্রিনিচ সময় ০৭৩০) জাদুঘর দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকাকালেই চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা গ্যালারি দ্য আপোলন ভবনে প্রবেশ করে। এই স্থানেই ফ্রান্সের রাজমুকুটের গহনাগুলো প্রদর্শিত হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঠিক কোন কোন বস্তু চুরি হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চুরি হওয়া সামগ্রীর বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এসব বস্তু শুধু বাজারমূল্যের দিক থেকে নয়, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিক থেকেও অমূল্য।

চুরির ঘটনায় কেউ আহত হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জাদুঘরের কর্মী, দর্শনার্থী বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হননি।

ল্যুভর কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছে, বিশেষ কারণে জাদুঘরটি পুরো দিন বন্ধ থাকবে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিদর্শিত এই জাদুঘরে রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম মোনা লিসাসহ অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন।

এর আগে চলতি বছর জাদুঘর কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী কক্ষগুলোর জরুরি সংস্কার ও নিরাপত্তা জোরদারের জন্য ফরাসি সরকারের সহায়তা চেয়েছিল। ল্যুভর জাদুঘর গত বছর ৮৭ লাখ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানিয়েছিল।

 

/এএ/
বিষয়:
ইউরোপফ্রান্সবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
হ্যালোইনে কালো বিড়াল দত্তক নিষিদ্ধ স্প্যানিশ শহরে
ল্যুভর জাদুঘরে চুরি, এক দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা
প্রথম হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো পাকিস্তান
সর্বশেষ খবর
এবার মাছের ঘাটে ভয়াবহ আগুন, ১৯ আড়ত পুড়ে ছাই
এবার মাছের ঘাটে ভয়াবহ আগুন, ১৯ আড়ত পুড়ে ছাই
৬০ বছর বয়সে কিছু পাওয়ার নেই : নিয়াজ মোর্শেদ 
৬০ বছর বয়সে কিছু পাওয়ার নেই : নিয়াজ মোর্শেদ 
ধর্ম অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বের দায় স্বীকার
ধর্ম অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বের দায় স্বীকার
‘৫০০ ভরি’ স্বর্ণ চুরি: ৩ আসামি দুই দিনের রিমান্ডে
‘৫০০ ভরি’ স্বর্ণ চুরি: ৩ আসামি দুই দিনের রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media