X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘পুনর্বহাল’ করা নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় প্রস্তুত ইরান: প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৯আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৯
২০২৫ সালে এসসিও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ছবি: রয়টার্স।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, যেকোনো ‘পুনর্বহাল’ করা নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলার মতো প্রস্তুতি তেহরানের আছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষণে পেজেশকিয়ান আরও বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তেহরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে তুলে না নেওয়ার পর, তথাকথিত ‘স্ন্যাপব্যাক’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি আবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তবুও ইরান তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। ‘স্ন্যাপব্যাক’ হলো আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘিত হলে পূর্বের নিষেধাজ্ঞাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হওয়া। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

পেজেশকিয়ান বলেন, ‘স্ন্যাপব্যাক’ দিয়ে তারা পথ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা তা খুলে দেয় বা নতুন পথ তৈরি করে। প্রসঙ্গত, ‘স্ন্যাপব্যাক’ বলতে কোনো কিছু হঠাৎ পুনরায় ফিরে আসা বা শুরু করাকে বোঝায়।

ইরানের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘তারা আমাদের থামাতে পারবে না। তারা নাতাঞ্জ বা ফর্দো পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালাতে পারে। কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে নাতাঞ্জ মানুষই তৈরি করেছে। মানুষই আবার সেটি নতুন করে গড়ে তুলবে।’

গত জুনে ইরানের নাতাঞ্জ বা ফর্দো পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়েছিল।

শুক্রবার ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করা হবে কি না, তা নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া প্রস্তাবটি উত্থাপন করে।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ৯টি দেশ প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট দেয়। চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান ও আলজেরিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। দক্ষিণ কোরিয়া ও গায়ানা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে ভোটদান থেকে বিরত থাকে।

শুক্রবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটির আগে গত মাসে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের জন্য যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি ৩০ দিনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। তাদের অভিযোগ, ইরান ২০১৫ সালের চুক্তির শর্ত মানছে না। দেশটিকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখাই ছিল সেই চুক্তির উদ্দেশ্য।

ইরান বরাবর বলে এসেছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচির উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কোনও উদ্দেশ্য তাদের নেই।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে পেজেশকিয়ান আরও বলেন, ‘আমরা অতিরিক্ত দাবির মুখে কখনোই আত্মসমর্পণ করব না। কারণ পরিস্থিতি পাল্টানোর ক্ষমতা আমাদের আছে।’

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তেহরান ও ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হয়, তাহলে ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আবারও কার্যকর হবে

শনিবার আলাদা এক বিবৃতিতে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সতর্ক করে বলেছে, জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হলে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সঙ্গে দেশের সহযোগিতা কার্যত স্থগিত হয়ে যাবে।

এ মাসের শুরুর দিকে ইরান ও জাতিসংঘের পারমাণবিক তদারক সংস্থা জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোসহ বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন পুনরায় শুরু করতে তারা এক চুক্তিতে পৌঁছেছে, তবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে আবারও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে নিষেধাজ্ঞা, পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কিত কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা, বৈশ্বিক সম্পদ জব্দ এবং ইরানি ব্যক্তি ও সংস্থার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হবে।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রইরানের খবরবিশ্ব সংবাদমাসুদ পেজেশকিয়ান
সম্পর্কিত
ইউক্রেনে ব্যাপক রুশ হামলায় তিনজন নিহতের দাবি
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার ফি বৃদ্ধিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে ভারত
মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জালিয়াতি রোধে নতুন উদ্যোগ
সর্বশেষ খবর
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ও অর্থপাচারের ২৩ বস্তা রেকর্ডপত্র উদ্ধার
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ও অর্থপাচারের ২৩ বস্তা রেকর্ডপত্র উদ্ধার
গোপালগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
গোপালগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
মেসির জোড়ায় প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি
মেসির জোড়ায় প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি
দুর্গোৎসবের আমেজে ফুটপাত-শপিংমলে জমজমাট বেচাকেনা
দুর্গোৎসবের আমেজে ফুটপাত-শপিংমলে জমজমাট বেচাকেনা
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media