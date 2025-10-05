X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
সৌদি আরবে এক সপ্তাহে গ্রেফতার ১৮ হাজার অবৈধ প্রবাসী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১১আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১১
২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। ছবি: সৌদি গ্যাজেট

সৌদি আরবের নিরাপত্তা বাহিনী গত এক সপ্তাহে আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৮ হাজার ৬৭৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। এতে অংশ নেয় নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন শাখা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলো।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ হাজার ৬৭৩ জন আবাসন আইনের, ৪ হাজার ১৭৮ জন শ্রম আইনের এবং ৩ হাজার ৮২২ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইনের লঙ্ঘনকারী।

অভিযান চলাকালে ২৫ হাজার ৪৭৮ জনকে তাদের নিজ নিজ দূতাবাসে পাঠানো হয় ভ্রমণ নথি সংগ্রহের জন্য। ২ হাজার ১৩৯ জনকে দেশে ফেরার প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১১ হাজার ৫৪৪ জনকে সৌদি আরব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ সময় ১ হাজার ৪৭৯ জনকে সৌদি আরবে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় আটক করা হয়। এর মধ্যে ৫৯ শতাংশ ইয়েমেনি, ৪০ শতাংশ ইথিওপিয়ান এবং ১ শতাংশ অন্য দেশের নাগরিক। অন্যদিকে, অবৈধভাবে দেশত্যাগের চেষ্টা করার সময় ৫২ জনকে আটক করা হয়।

অভিযানে আরও ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে যারা অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহন, আশ্রয় বা কাজের সুযোগ দিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে ৩১ হাজার ১৫ জন প্রবাসীর (যার মধ্যে ২৯ হাজার ১৭২ জন পুরুষ ও ১ হাজার ৮৪৩ জন নারী) বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, যারা অবৈধভাবে কাউকে সৌদিতে প্রবেশে সহায়তা করে, পরিবহন বা আশ্রয় দেয় কিংবা অন্য কোনও সেবা প্রদান করে, তাদের সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা হতে পারে। এছাড়া ব্যবহৃত যানবাহন বা বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

মন্ত্রণালয় জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে, এ ধরনের কোনও আইন লঙ্ঘনের তথ্য থাকলে মক্কা, রিয়াদ ও পূর্বাঞ্চলে ৯১১ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ৯৯৯ বা ৯৯৬ নম্বরে কল করে জানানোর জন্য।

সূত্র: সৌদি গ্যাজেট

/এএ/
বিষয়:
প্রবাসমধ্যপ্রাচ্যসৌদি আরববিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media