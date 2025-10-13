X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজায় থাকা ২০ জীবিত জিম্মিকে হস্তান্তর করেছে হামাস: আইডিএফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০১আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২৬
মুক্তি পাওয়া জিম্মিদের বহনকারী গাড়ি বহরটি ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় রেইম শহরে পৌঁছেছে। ছবি: রয়টার্স।

গাজায় হামাসের হাতে আটক থাকা ২০ জীবিত জিম্মিকেই হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী (আইডিএফ)। দ্বিতীয় ধাপে ১৩ ইসরায়েলি জিম্মিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর আগে স্থানীয় সময় সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ৮টায় প্রথম ধাপে ৭ জিম্মিকে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

মুক্তি পাওয়া ৭ জিম্মি এরই মধ্যে দক্ষিণ ইসরায়েলের প্রাথমিক অভ্যর্থনা কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। বাকী ১৩ জিম্মি ইসরায়েলের পথে আছেন বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এই জিম্মিদের ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলার সময় ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল থেকে অপহরণ করেছিল হামাস।  মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে যমজ ভাই জিভ এবং গালি বারম্যানও আছেন। সকালে তাদেরকে গাজায় একসঙ্গে দেখা গেছে।

হামাসের সঙ্গে জিম্মি বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে, ওফার কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি বন্দিদের বহনকারী বাসের দৃশ্য দেখা গেছে, যাদের ইসরায়েল মুক্তি দিচ্ছে।

জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েল ২৫০ ফিলিস্তিনি বন্দি এবং ১,৭০০ জনেরও বেশি আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে ইসরায়েলে অবস্থান করছেন এবং তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ইসরায়েলি সংসদে ভাষণ দেবেন — যা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিশ্বনেতাদের সঙ্গে এক শান্তি সম্মেলনে অংশ নিতে এরপর তিনি মিসরে যাবেন।  

/এস/
বিষয়:
গাজাইসরায়েলবন্দিমুক্তিহামাসবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
জিম্মিমুক্তি প্রক্রিয়ায় শক্তি প্রদর্শনে হামাসের যোদ্ধা মোতায়েন
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মুক্তি পেয়ে ইসরায়েলে ফিরলেন প্রথম ৭ জিম্মি : আইডিএফ
সর্বশেষ খবর
মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার সুযোগ
মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার সুযোগ
উত্তরে একটা পাহাড়, দক্ষিণে একটা লেক, পশ্চিমে রাস্তা, পূর্বে একটা নদী ।। লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
উত্তরে একটা পাহাড়, দক্ষিণে একটা লেক, পশ্চিমে রাস্তা, পূর্বে একটা নদী ।। লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
বাংলাদেশকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে: মির্জা ফখরুল
বাংলাদেশকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে: মির্জা ফখরুল
জিম্মিমুক্তি প্রক্রিয়ায় শক্তি প্রদর্শনে হামাসের যোদ্ধা মোতায়েন
জিম্মিমুক্তি প্রক্রিয়ায় শক্তি প্রদর্শনে হামাসের যোদ্ধা মোতায়েন
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media