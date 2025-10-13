গাজায় থাকা ২০ জীবিত জিম্মিকে হস্তান্তর করেছে হামাস: আইডিএফ

গাজায় হামাসের হাতে আটক থাকা ২০ জীবিত জিম্মিকেই হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী (আইডিএফ)। দ্বিতীয় ধাপে ১৩ ইসরায়েলি জিম্মিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর আগে স্থানীয় সময় সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ৮টায় প্রথম ধাপে ৭ জিম্মিকে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
মুক্তি পাওয়া ৭ জিম্মি এরই মধ্যে দক্ষিণ ইসরায়েলের প্রাথমিক অভ্যর্থনা কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। বাকী ১৩ জিম্মি ইসরায়েলের পথে আছেন বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
এই জিম্মিদের ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলার সময় ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল থেকে অপহরণ করেছিল হামাস। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে যমজ ভাই জিভ এবং গালি বারম্যানও আছেন। সকালে তাদেরকে গাজায় একসঙ্গে দেখা গেছে।
হামাসের সঙ্গে জিম্মি বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে, ওফার কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি বন্দিদের বহনকারী বাসের দৃশ্য দেখা গেছে, যাদের ইসরায়েল মুক্তি দিচ্ছে।
জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েল ২৫০ ফিলিস্তিনি বন্দি এবং ১,৭০০ জনেরও বেশি আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে ইসরায়েলে অবস্থান করছেন এবং তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ইসরায়েলি সংসদে ভাষণ দেবেন — যা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিশ্বনেতাদের সঙ্গে এক শান্তি সম্মেলনে অংশ নিতে এরপর তিনি মিসরে যাবেন।