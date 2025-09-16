X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
মার্কিন হামলায় ভেনেজুয়েলার সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকা বিধ্বস্ত, নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৯
হামলার শিকার নৌকার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। ছবি: ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আন্তর্জাতিক জলপথে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যাত্রা করা একটি সন্দেহভাজন ভেনেজুয়েলার মাদকবাহী জাহাজ ধ্বংস করেছে মার্কিন বাহিনী। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ‘হিংস্র মাদকপাচারকারী কার্টেল’ হিসেবে বর্ণিত নৌকায় আক্রমণে তিনজন নিহত হয়েছেন। তবে তিনি জাহাজটিতে মাদক ছিল—এমন কোনও প্রমাণ দেননি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘সকালে আমার আদেশে, মার্কিন সামরিক বাহিনী স্পষ্টভাবে সনাক্তকৃত, চরম হিংসাত্মক মাদকপাচারকারী চক্র ও মাদক-সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একটি সরাসরি সামরিক হামলা পরিচালনা করেছে। এই অত্যন্ত হিংস্র মাদকপাচারকারী চক্রগুলো মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।’

পোস্টটিতে প্রায় ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ছিল, যা একটি জাহাজের পানিতে বিস্ফোরিত হয়ে জ্বলতে শুরু করার দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বলেছেন, কারাকাস মার্কিন ‘আক্রমণের’ বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে ‘মৃত্যু ও যুদ্ধের প্রভু’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

ওভাল অফিস থেকে পরে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেন, মার্কিনরা প্রমাণ ও সাক্ষ্য রেকর্ড করেছে যে জাহাজগুলো মাদক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ছিল।

ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ফলে সামুদ্রিক পথে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচার কমে এসেছে। কিন্তু স্বীকার করেন যে স্থলপথে এখনও নেশার দ্রব্য দেশে প্রবেশ করছে।

মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো দক্ষিণ ক্যারিবিয়ানে মোতায়েন করার পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে। ওই সময় মার্কিন বাহিনীর এক হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা ২ সেপ্টেম্বরের ওই প্রথম হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, এটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হতে পারে।

তবে হামলাটিকে সমর্থন দিয়েছেন রুবিও। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি মাদুরোকে ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি’ হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ মাদুরোর মাদকপাচারের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

ওই হামলার প্রতিক্রিয়ায় দুই দিন পরে মার্কিন নেভি ডেস্ট্রয়ার জাহাজের ওপর দুইটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান উড়িয়েছিল ভেনেজুয়েলা।

ওই সময় ট্রাম্প সতর্ক করেন যে, যদি কোনও ভেনেজুয়েলার জেট ‘আমাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে’ তাহলে তা গুলি করে নামিয়ে আনা হবে।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পনিকোলাস মাদুরোবিশ্ব সংবাদ
