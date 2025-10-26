X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৪আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৪
হোয়াইট হাউজে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে বৈঠক করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্স।

কানাডা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্ক আরও ১০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডার শুল্কবিরোধী একটি বিজ্ঞাপনে ক্ষুব্ধ হয়ে এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন ট্রাম্প। শনিবার (২৫ অক্টোবর) ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যালে’ পোস্ট দিয়ে শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

কানাডার অন্টারিও রাজ্য ওই বিজ্ঞাপনটি প্রচার করেছে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং রিপাবলিকানদের প্রতীকী নেতা রোনাল্ড রিগ্যানের একটি বক্তব্য স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞাপনটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ সম্প্রচারের সময় একদিন আগে প্রচারিত হয়েছিল।

ভিডিওটিতে রিগ্যান বলছেন, শুল্ক আরোপ বাণিজ্যযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপনটি কয়েক দিন ধরেই প্রচারিত হচ্ছিল, বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাম্প প্রথম এটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান। ওই বিজ্ঞাপনকে ‘বিভ্রান্তিকর’ বলে দাবি করে অটোয়ার সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করে দেন।

ট্রাম্প পোস্টে লিখেছেন, ‘তাদের বিজ্ঞাপনটি অবিলম্বে বন্ধ করার কথা ছিল। কিন্তু তারা সেটি গতরাতে ওয়ার্ল্ড সিরিজের সময় চালিয়েছে — জেনেশুনে, এটি একটি প্রতারণা জেনেও।’

তিনি আরও লেখেন, ‘তাদের গুরুতর তথ্য বিকৃতকরণ ও বৈরী আচরণের কারণে, আমি কানাডার ওপর বর্তমানে তারা যা দিচ্ছে তার অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়াচ্ছি।’ ট্রাম্প এই বার্তাটি পোস্ট করেন এয়ার ফোর্স ওয়ানে বসে, মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে।

কানাডার সাথে আলোচনা থেকে সরে যাওয়ার পর অন্টারিও রাজ্য সরকারের প্রধান ডগ ফোর্ড জানিয়েছেন যে, তিনি ওই বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলবেন।

শুক্রবার ডগ ফোর্ড বলেন, তিনি তার রাজ্যের শুল্ক বিরোধী বিজ্ঞাপনটির প্রচার স্থগিত করবেন। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সাথে আলোচনার পর ওই সিদ্ধান্তের কথা জানান যাতে বাণিজ্য আলোচনা শুরু হতে পারে।

বিজ্ঞাপনটি শুক্রবার সম্প্রচারিত হয় মেজর লিগ বেসবলের ওয়ার্ল্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচের সময়, যেখানে টরোন্টো ব্লু জেস মুখোমুখি হয় লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্সের।

মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ, হোয়াইট হাউজ এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দফতর এই বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য করেনি।

জি-৭ দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র কানাডাই এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই কানাডার পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এছাড়া কয়েকটি খাতের কানাডীয় পণ্যের ওপর সুনির্দিষ্ট শুল্কও চাপিয়েছেন ট্রাম্প।

এর মধ্যে ৫০ শতাংশ ইস্পাত ও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হয়েছে অটোমোবাইলের ওপর।

কানাডার তিন চতুর্থাংশ রপ্তানি পণ্য বিক্রি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। আর অন্টারিও কানাডার অটোমোবাইল শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

এদিকে যে বিজ্ঞাপনটি নিয়ে ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হয়েছেন, সেখানে রোনাল্ড রিগ্যানের একটি বক্তব্য ব্যবহার করা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর ১৯৮৭ সালে দেওয়া এক বেতার ভাষণে তিনি ওই মন্তব্য করেছিলেন।

দ্য রোনাল্ড রিগ্যান ফাউন্ডেশনও একটি সিলেকটিভ অডিও- ভিডিও নিয়ে তৈরি করায় বিজ্ঞাপনটির সমালোচনা করেছে। তারা বলছে এটি রিগ্যানের বক্তব্যকে ভুলভাবে তুলে ধরেছে।

তারা আরও জানিয়েছে যে, অন্টারিও সরকার এই বক্তব্য ব্যবহারের কোনেও অনুমতি নেয়নি।

/এস/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রকানাডাডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
কুয়ালালামপুরে নাচলেন উৎফুল্ল ট্রাম্প
থাই–কম্বোডিয়া ‘শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালয়েশিয়ায় পৌঁছালেন ট্রাম্প
শান্তি আলোচনাআফগানিস্তানের সঙ্গে ‘খোলা যুদ্ধের’ হুমকি পাকিস্তানের
