X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চিকিৎসকদের নিয়ে জামায়াত নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ ড্যাবের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৫
ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের ও ড্যাবের লোগো

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহেরের চিকিৎসা পেশা ও চিকিৎসকদের নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ড্যাব।

আজ রবিবার (৩১ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ও মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল।

যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির বলেছেন যে, চিকিৎসকরা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোর টাকা খায়, যা চিকিৎসা ব্যয়কে ২০ শতাংশ বাড়িয়ে তোলে।’ তার এমন বক্তব্য চিকিৎসক সমাজের প্রতি অসম্মানজনক। পুরো চিকিৎসক সমাজকে নিয়ে তার এমন বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় ড্যাব নেতারা। এ ধরনের ঢালাও বক্তব্যের কারণে চিকিৎসক সমাজের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতা বৃদ্ধি পাবে এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে বলেও মনে করেন ড্যাব নেতারা। তাই ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহেরকে তার বক্তব্য প্রত্যহার করার আহ্বান জানিয়েছে ড্যাব।

বিবৃতিতে ড্যাব নেতারা আরও বলেন, জুলাই বিপ্লবসহ যেকোনও জাতীয় দুর্যোগে দেশের প্রয়োজনে চিকিৎসকরা সর্বাগ্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এদেশের চিকিৎসকরা আমাদের আশেপাশের দেশের চিকিৎসকদের তুলনায় এখনও স্বল্প বেতনে জনগণের সেবা দিয়ে আসছে।

জনস্বার্থে চিকিৎসা পেশার উন্নতি নিয়ে সুচিন্তা ও ইতিবাচক কাজ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান ড্যাব নেতারা।

তারা আরও বলেন, চিকিৎসা পেশা ও চিকিৎসক সমাজকে নিয়ে করা সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ড্যাব তার স্পষ্ট অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করছে। ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এদেশের সাধারণ চিকিৎসক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ও চিকিৎসা পেশার সম্মান রক্ষায় কাজ করে যাবে।

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীচিকিৎসকবিবৃতি
সম্পর্কিত
গণতান্ত্রিক আচরণ প্রদর্শনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান ৪৬ নাগরিকের
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার মাদক মাফিয়ারা আনছে কোকেন
শাহজালালকে রুট হিসেবে ব্যবহারআফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার মাদক মাফিয়ারা আনছে কোকেন
পলাশবাড়ীতে অচেনা প্রাণীর আক্রমণে নারী-শিশুসহ ১৫ জন আহত
পলাশবাড়ীতে অচেনা প্রাণীর আক্রমণে নারী-শিশুসহ ১৫ জন আহত
এআই ব্যবহারের আগে যা জানা জরুরি
এআই ব্যবহারের আগে যা জানা জরুরি
ইসরায়েলি হামলায় ইয়েমেনের হুথি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিহত
ইসরায়েলি হামলায় ইয়েমেনের হুথি-নিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিহত
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media