বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে বার্নে স্বাস্থ্য সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৭আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৭
বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন এক ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন স্বাস্থ্য সচিব

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি পরিদর্শন করেছেন। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে তিনি আহতদের চিকিৎসার খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান। গত ২১ জুলাই বিমান  দুর্ঘটনায় আহত ১৬ শিক্ষার্থী সেখানে চিকিৎসাধীন আছে। তাদের মধ্যে ১০ জন ছাত্রী এবং ৬ জন ছাত্র। চিকিৎসাধীন ১৬ জনের মধ্যে ২ জনের অবস্থা এখনও ঝুঁকিপূর্ণ।

এসময় বার্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. নাসির উদ্দীন এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য সচিবকে  আহতদের বর্তমান অবস্থা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অবহিত করেন। পরিচালক জানান, চিকিৎসাধীন অনেককেই একাধিকবার অপারেশন করতে হয়েছে ও একাধিকবার আইসিইউতে নিতে হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচিব চিকিৎসা কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজন অনুয়ায়ী যথাযথ চিকিৎসা প্রদান অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনায় বার্ন ইনস্টিটিউটে যে ৫৭ জন আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২০ জন মৃত্যুবরণ করেছেন,  একজনকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, ২০ জনকে  চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ১৬ জন চিকিৎসাধীন আছেন।

 

চিকিৎসাআহতবিমান দুর্ঘটনামাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গায়ে ধাক্কায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ভিয়েতনামে হতাশায় শুরু বাংলাদেশের
নির্বাচনি উৎসবে মাতোয়ারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
 
 
