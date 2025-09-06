X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৬৪

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৩
ডেঙ্গুর প্রকোপ (প্রতীকী ছবি)
সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুই জন মারা গেছেন। এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৬৪ জন। মারা যাওয়া দুই জনই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা। এ নিয়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩২ এবং শনাক্ত রোগী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৮৩১ জনে।
 
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় যারা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৬ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৫৮ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৭৩ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৮ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩০ জন রয়েছেন।
 
গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫৯ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩২ হাজার ১৫৩ জন।
 
গত ১ জানুয়ারি থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ দশমিক ৪ শতাংশ নারী।
/আইএ/আরআইজে/
বিষয়:
স্বাস্থ্য অধিদফতরডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫০ জন আক্রান্ত
বরগুনায় ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৪৫
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির নিন্দা
মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির নিন্দা
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা
কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা
চবির প্রশাসনিক ভবনের নাম ‘জমিদার ভবন’ লিখে দিলো বামপন্থি সংগঠনগুলো
চবির প্রশাসনিক ভবনের নাম ‘জমিদার ভবন’ লিখে দিলো বামপন্থি সংগঠনগুলো
সর্বাধিক পঠিত
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
এভসেক সদস্যদের ক্ষোভবিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media